Viaja el Tricolor a Trinidad y Tobago

Ciudad de México.- La visita a Trinidad y Tobago es, en el rol, la menos complicada que le queda a la Selección Mexicana en el Hexagonal.El Tricolor viajó a las 15:30 horas a Puerto España, en donde mañana disputará su cuarto partido de esta ronda frente a un equipo que no impone como local; en lo que va de esta Eliminatoria, los trinitarios registran dos victorias, dos empates y una derrota, esta última por 2-0 frente a Costa Rica.El grupo mexicano exhibe buen ambiente. Alfredo Talavera publicó en redes sociales una imagen en la que los seleccionados están a punto de abordar el vuelo en el aeropuerto capitalino; en ella, aparecen Néstor Araujo, Jesús Molina, Jesús Corona, Jonathan dos Santos, Héctor Herrera, Carlos Vela, Carlos Salcedo y Javier Hernández.México ya superó la aduana de Columbus y la de Ciudad de Panamá. En su calendario le restan la de Puerto España, San Pedro Sula y San José, estas dos últimas plazas que históricamente se la han dificultado, más allá de que Juan Carlos Osorio ya sabe lo que es ganar en la primera de ellas.El jugador trinitario Yohance Marshall conoce bien al representativo, a pesar de que en esta ocasión no fue convocado. En entrevista comentó que una de las principales dificultades es que aún no dominan el sistema del nuevo técnico Dennis Lawrence, aunque a su favor ve el que el timonel es uno de los ídolos de la isla porque en su etapa como jugador él marcó el gol que les dio el pase al Mundial de Alemania.

