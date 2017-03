Confían en repunte

Chris Archer expresó cierto tono de exasperación al ofrecer su diagnóstico sobre los Rays de Tampa Bay: no siempre se puede depender de sus pitchers abridores.El as de los Rays viene de su temporada más frustrante desde que entró a la rotación en 2013, con una marca de 9-19 y 4.02 de efectividad. Archer y James Shields fueron los lanzadores con más derrotas en las Mayores.No todo fue negativo, ya que sus 233 ponches le dejaron en el segundo lugar de la Liga Americana. Pero muchos de sus reveses obedecieron al poco respaldo ofensivo que recibió, un promedio de 3.5 carreras por juego.Gracias al pitcheo y la defensa, los Rays lograron erigirse entre los mejores equipos de las Mayores, clasificándose a los playoffs cuatro veces entre 2008 y 2013 con el manager Joe Maddon.Pero llevan tres años seguidos sin avanzar a los postemporada y perdieron 94 juegos, sólo superando a los Mellizos de Minnesota en todo el beisbol.Un repunte dependerá de un sólido desempeño de sus lanzadores, pero Archer advirtió que se necesita algo más.“Es mucho más que pitcheo abridor. Hay gente que debe mejorar en el bullpen. Tenemos que anotar más carreras porque, incluso lanzando bien, nos costó ganar”, advirtió el derecho. “Yo asumo mi responsabilidad y todos lo demás (en la rotación) lo hacen por lo que les corresponde. Pero creo que llegó la hora de no depender exclusivamente del pitcheo abridor. Si se fijan, los equipos que ganan campeonatos son equipos completos”.Tras su peor campaña desde 2007, su último año con el nombre de Devil Rays, Tampa Bay buscó reforzarse en diversas facetas.Adquirió al receptor venezolano Wilson Ramos y al jardinero Colby Rasmus en la agencia libre. En sendos canjes, los Rays se desprendieron del segunda base Logan Forsythe y del abridor Drew Smyly para añadir al prometedor pitcher puertorriqueño José De León y al veloz jardinero Mallex Smith.MENOS MALA SUERTECon un gasto de nómina que les ubica en la parte baja de los 30 clubes de las Grandes Ligas, los Rays tienen escaso margen de maniobra cuando son golpeados por lesiones.“El año pasado, retrocedimos un poco en defensa. Eso es algo que ha hecho que esta organización sea exitosa, (pero) algunas de esas cosas no estuvieron bajo nuestro control”, dijo el manager Kevin Cash, resaltando las lesiones que afectaron a los jardineros Kevin Kiermaier y Steven Souza Jr.Kiermaier acaba de firmar un contrato de 53.5 millones de dólares por seis años. El jardinero central ha sido el líder en carreras evitadas las últimas temporadas. Los Rays tenían foja de 20-19 ante que una fractura de la mano le costara 48 juegos, y en su ausencia se fueron al fondo de la tabla en la división Este.LA ROTACIÓNPese a los constantes cambios, los Rays siempre son capaces de presentar una rotación de calidad.David Price, Matt Moore, James Shields y Jeremy Hellickson fueron canjeados en los últimos cuatro años. Ahora, Archer lidera un grupo que completan Jake Odorizzi, Alex Cobb, Blake Snell y Matt Andriese.Cobb reapareció el año pasado tras una cirugía Tommy John y busca recuperar la aureola que lo tenía señalado para ser el abridor del juego inaugural de 2015. Odorizzi mejoró ostensiblemente tras la pausa por el Juego de Estrellas (efectividad de 2.71 tras un 4.47 inicial). La gerencia dejó partir a Moore (en agosto) y Smyly (este invierno), confiando en el potencial de Snell y Andriese.El ENOJO DE LONGORIACuando Forsythe fue enviado a los Dodgers, Evan Longoria reaccionó con desconcierto ante la decisión de canjear a alguien que disparó 20 jonrones con 52 impulsadas en 127 juegos.Pero se aplacó después: “La salida de Logan causo cierta conmoción. Pero al mismo tiempo, al analizarlo en su totalidad, creo hemos mejorado un poco. No puedo decir que somos mejores tras perderlo, pero me gusto cómo hemos quedado con las nuevas fichas. Estamos en condiciones de estar a la par de los demás”.El tercera base de 31 años es la máxima figura de los Rays y el eje de su ofensiva. Su total de 36 jonrones en 2016 fue el más alto de su carrera, además de remolcar 98 anotaciones.EL FUTURODe León, de 24 años, comenzará la campaña en las Menores. El boricua hizo su debut en las Mayores al final del año pasado, y los Rays creen que no está lejos de afianzarse al máximo nivel.Su gerente general Erik Neander defendió la decisión de canjear a Forsythe por De León: “Lo había evaluado bastante... Era un oportunidad que no podíamos dejar pasar”.LO QUE PUEDE SALIR MALTras operarse la rodilla, el retorno de Ramos está previsto para mayo. Rasmus, el torpedero Matt Duffy y el relevista Brad Boxberger posiblemente se pierdan juegos al inicio por lesiones. El cerrador dominicano Alex Colomé fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2016, pero el resto del bullpen suscita dudas.