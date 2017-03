Terminan Indios jornada con división de victorias

Los Indios de Ciudad Juárez dividieron triunfos en la continuación de la Liga de Basquetbol Estatal; vencieron en Villa Ahumada a Nogaleros de Jiménez y perdieron en Ojinaga con Soles.En un partido donde no necesitó de mucho esfuerzo, el conjunto fronterizo se impuso a Nogaleros 102-92, en el gimnasio Sumas del Desierto.Desde el arranque, Indios tuvo el dominio absoluto, Jiménez se esforzó para mantenerse cerca en el marcador y el primer cuarto terminó 30-27, a favor de los locales.Para el segundo periodo, la tribu se mantuvo en la misma sintonía y abrazados con el apoyo de la afición de Ahumada se fueron al medio tiempo 55-46.Al regreso del descanso, los dirigidos por Jersayn Vera, asistente de Jesús Aragón, no dejaron de apretar el acelerador y cerraron el tercer cuarto 79-73.Para el cierre del partido, Indios se enfocó en hacer realizar un trabajo defensivo para guardar la ventaja y firmar su tercera victoria consecutiva. El mejor anotador fue Alejandro Garay con 27 puntos, le siguió Solares con 23.Para el sábado, en su visita a Ojinaga, el conjunto teporaca no pudo ante el poder ofensivo de Soles y perdió 124-106.Con este resultado el equipo indígena llegó a una marca de ocho triunfos por el mismo número de derrotas para mantenerse en el quinto puesto. Por su parte, Ojinaga arribó a 15 victorias y un descalabro.Indios tuvo un arranque positivo en la duela del Poliforum de Ojinaga y con buena combinación de triples se llevó el primer cuarto 25-35.Para el segundo cuarto, Soles reaccionó y le dio la vuelta al marcador para irse al descanso 60-56.Al regreso del medio tiempo, Soles cuidó su área y aunque los juarenses se esforzaron por recortar distancias el marcador terminó a favor de los anfitriones, 90-85.En el último cuarto, el quinteto aborigen no dejó de apretar a la ofensiva y logró emparejar los cartones, pero en los últimos minutos Soles aprovechó los errores del rival para alejarse en el marcador y cortar la racha ganadora de Indios.El mejor anotador de Indios fue La Quentin Miles con 32 puntos, le siguió Arim Solares con 20 tantos. Por parte de Soles, Paul Jones anotó 33.La jornada 16 se distinguió porque los equipos de casa impusieron su condición de local y se apuntaron la victoria en cinco ocasiones, excepto por Centauros de Chihuahua que derrotó a domicilio al cuadro de Manzaneros de Cuauhtémoc.

