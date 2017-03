Aportará North Carolina la experiencia

Phoenix— Considere a Carolina del Norte la guía de turistas en el Final Four de este año. Los Tar Heels estarán realizando su viaje número 20, y la mayoría de los jugadores en la lista de este año estaban disponibles la temporada pasada para saber sobre la agonía de llegar ‘taaaaan’ cerca de ganarlo todo.Para todos los demás invitados, es territorio desconocido.Gonzaga finalmente capitalizó 20 años de excelencia para lograr su primera participación en la demostración del basquetbol colegial.La historia completa de South Carolina en el Torneo de la NCAA podría resumirse en una servilleta de coctel.¿Y Oregon? Bueno, los Ducks han llegado al torneo y ganado el campeonato, pero eso fue en 1939, el primer año del evento, y décadas antes de que la frase “Final Four” se volviera tan común como “botar”, “pasar” o “tirar”.Gonzaga abrió como favorito de 6 puntos y medio contra South Carolina en el juego de apertura del próximo sábado por la noche en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona. De acuerdo con el área de información y estadísticas de ESPN, será el primer encuentro entre primerizos del Final Four desde 1973. Para el segundo juego, North Carolina abrió como el favorito sobre Oregon con 4 puntos y medio.Para South Carolina —entrenado por Frank Martin, enojón y efervescente a partes iguales—ser el no favorito en este punto ya es ganancia. Significa que aún tienen esperanzas, cosa que el basquetbol de los Gamecocks nunca tuvo realmente antes de que Martin llegara. Previo a esta temporada, South Carolina no había logrado una victoria en el Torneo de la NCAA desde 1973.“Personalmente, no sabía hasta dónde podría llegar este programa”, declaró el estudiante de segundo año P. J. Dozier luego de la victoria de 77-70 de su equipo sobre Florida. “Pero sé que cuando Frank Martin pisó el campus, uno tenía esta sensación de que ahora sí el balón estaba en juego”.Eso ha pasado en Gonzaga desde que Mark Few se hizo cargo en 1999. El problema es, que siempre parecía haber un equipo más grande de una conferencia mayor que se les atravesaba —desde un campus de 7 mil 400 en Spokane, Washington— e interrumpía el logro final. El año pasado, los Bulldogs perdieron por un triple que los descorazonó ante Syracuse en los Dulces 16. Siendo el segundo clasificado el año anterior, Gonzaga no pudo con el primero Duke y perdió por 14 puntos en el Elite Eight.Liderado por los tenaces guardias Nigel Williams-Goss y Josh Perkins y el centro de 7 pues 1 pulgada Przemek Karnowski, los Bulldogs vencieron muchos retos este año, apaleando a Xavier 83-59 la noche del sábado.“He estado ahí 28 años”, declaró Few, contando sus primeras nueve temporadas como asistente. “Mi primer año en el personal ganamos cuatro juegos de la División I. Y quiero decir, esto ni siquiera era posible. Y cada año nos volvimos mejores y mejores, hasta que nos hicimos realmente buenos”.