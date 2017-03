Histórico…

Nueva York.- South Carolina colocó la pieza que faltaba en su rica historia en el basquetbol.La universidad de Frank McGuire, Kevin Joyce, Brian Winters, Mike Dunleavy y Alex English participará en el Final Four por primera vez.Habría que agregar los nombres de Sindarius Thornwell y Frank Martin en la parte superior de la lista.Los 26 puntos de Thornwell y la compacta zona defensiva de los Gamecocks lograron ayer una victoria por marcador de 77-70 sobre Florida y un lugar en el Final Four.Martin, el de la voz estridente y los gestos aterradores, guió a los Gamecocks, séptimo sembrado, a la victoria más importante en la historia de esa universidad y ahora enfrentarán a Gonzaga, que es el primer sembrado en el Regional Oeste, en el Final Four que se llevará a cabo el sábado en Glendale, Arizona.“Cualquiera que practique un deporte sueña con un momento como éste”, dijo Martin, quien fue rociado con agua y hubo danzas a su alrededor cuando entró al vestidor.“No es algo que uno empieza a soñar el año en que tiene 25 victorias. Uno lo sueña todos los días”.El partido fue tan cerrado como se esperaba, hasta el último minuto.Hubo 14 cambios en la ventaja del marcador y 10 empates.El último cambio en la ventaja ocurrió con dos tiros libres de Thornwell cuando restaban 2:24 minutos en el reloj, dejando el marcador en 65-63.Florida, cuarto sembrado, logró encestar sólo tres tiros de campo en los últimos 3:55 minutos del partido.Thornwell, el Jugador Más Valioso de la Regional, realizó los tiros libres decisivos con la ayuda de Maik Kotsar, logrando una ventaja de 4 puntos.Pareció como si Thornwell, quien anotó ocho puntos seguidos para los Gamecocks, siempre estaba en donde era necesario, incluyendo en el robo del balón cuando restaban 40 segundos para concluir el partido, que se convirtió en una ventaja de 73-68.“Es necesario hacer jugadas al final y yo las hice”, dijo Thornwell.Duane Notice, su compañero de equipo, sabía que Thornwell iba a estar allí.“Él es capaz de hacer cualquier cosa en ambos lados del balón. Así que no me sorprende”, dijo.“Su liderazgo como estudiante del último año universitario estuvo presente. Él no quería que perdiéramos ni que terminara nuestra temporada”.“Thornwell se comportó como es Thornwell”, comentó Mike White, entrenador de Florida, refiriéndose al Jugador del Año de la SEC.“Es uno de los mejores jugadores del país”.PJ Dozier agregó 17 puntos para los Gamecocks, Chris Silva aportó 13 y Kotsar 12.Justin Leon contribuyó con 18 tantos para los Gators, quienes lograron una ventaja de 40-33 al medio tiempo con una racha de 7 de 12 desde el rango de 3 puntos.Sin embargo, eso fue todo.Florida no encestó ninguno de 14 intentos desde atrás del arco en la segunda mitad, muy parecido a la racha de 0-17 que tuvieron los Gators en el primer enfrentamiento que tuvieron con South Carolina en esta temporada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.