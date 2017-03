Sorpresiva victoria

Ante la sorpresa de todos, Hence se convirtió ayer en el ganador de la edición número 14 del Sunland Derby (Gr III), con bolsa de $800 mil dólares, al superar en la recta final al favorito local, Conquest Mo Money, por tres cuerpos y tres cuartos de diferencia en el hipódromo de Sunland Park. El tercer lugar fue para Hedge Fund y el cuarto para Irap.Hence vino desde atrás y tuvo que remontar prácticamente todos los lugares para llevarse $480 mil dólares por su primer lugar, además su boleto directo al Kentucky Derby del próximo 6 de mayo.Por su parte el que era considerado gran favorito para ganar la carrera, Bronze Age, tuvo un inicio prometedor al mantenerse en los primeros lugares, pero antes de salir de la última curva perdió fuerza y al final llegó en último lugar.Alfredo Juárez Jr., que estuvo en la monta de Hence, declaró en el Círculo de los Ganadores, que la carrera fue como el la esperaba, con bastante velocidad.“Yo pensé que iba a haber bastante velocidad al frente y yo nomás iba a venir atrás ahí cazando. Cuando llegamos a los tres octavos, yo le empecé a exigir y él empezó a correr… y se siente bien bonito”.-¿Qué significa para ti, como jinete local, ganar la carrera más importante de Sunland Park?“Pues para mi es un sueño hecho realidad porque he estado batallando y buscando caballos buenos, y he montado caballos muy buenos, he montado en muchos otros lugares buscando esa oportunidad y mira la encontré en mi casa”.Juárez Jr., agregó que el caballo se sintió miy bien y que le ganó a caballos muy buenos.“Se sintió perfectamente, cambió bien de manos en el tiempo que él tenía que hacerlo y pues lo hecho hecho está y estamos enfrente”.-¿En qué momento sentiste que ya tenías el triunfo?“Cuando pasamos la meta (ríe)”.Al iniciar la carrera, que constó de una distancia de una milla y un octavo, el binomio Hence-Juárez Jr. ocupaba los últimos lugares, incluso al entrar a la primera curva se mantenía entre el penúltimo y el último sitio.Pero a mitad de la carrera empezó a acelerar hasta alcanzar al grupo puntero, para de inmediato por la parte exterior ganar lugar de una manera muy rápida. Eso le permitió que a la mitad de la segunda curva estuviera ya entre el cuarto y el tercer lugar, y al perfilarse hacia la recta alcanzó a Conquest Mo Money, que en ese momento ocupaba la primera posición.El dicho se cumplió y el caballó que alcanzó ganó, pues una vez que Hence emparejó a Conquest Mo Money lo superó con cierta facilidad y en la recta final fue más rápido para cruzar en primer lugar la meta con una ventaja de tres cuerpos y tres cuartos.Conquest Mo Money se vio fuerte durante toda la carrera, pues incluso cuando habían corrido tres cuartos de la distancia se mantenía en la segunda posición, detrás de Hedge Fund. Al salir de la última curva Conquest Mo Money era el puntero y avivó la esperanza de que se presentara un triunfo de un caballo local, pero Hence salió decidido a cambiar la historia.En la segunda carrera de más importancia, el Sunland Park Oaks, con bolsa de 200 mil dólares y una distancia de una milla y un 16vo, Ghalia venció en un emocionante final a Kell Paso por una cabeza.El tercer lugar fue para What What What y el cuarto para Conquest Slayer.Go for a Stroll ganó el New Mexico Breeders’ Derby, con bolsa de 100 mil dólares, dejando en segundo lugar a Storming Back. K P Wildcat fue el gandor del Harry Henson Handicap, también con bolsa de 100 mil dólares.Redneck Humor fue el ganador del Bill Thomas Memorial Stakes, Woodacouldadid de La Coneja Stakes y Pink Cadillac del New Mexico Breeders’ Oaks, cada uno con bolsa de 100 mil dólares.