Una lucha desigual

Sin un entrenador especializado en luchas asociadas, sino de judo, en la esquina, seis deportistas locales del club Najirapome participaron como Indios UACJ, este fin de semana, en el torneo nacional clasificatorio de Lucha Universitaria, en Chihuahua, donde lograron su pase a la Universiada Nacional ‘UANL 2017’.Los atletas lograron cada uno su pase y con media docena de boletos e irán a Nuevo León con ‘carro completo’.Paulette Sandoval calificó en séptimo sitio, en Femenil, 52 kilogramos; David Núñez lo hizo como tercer lugar, en 57 kilos y, Edgar Guzmán fue segundo puesto en el límite de los 74 kilos.Oscar Guzmán pasó en la tercera posición en 74 kilos; Erik Mitre fue quinto en 86 y, Jorge Calvillo, séptimo en 65 kilogramos.Todos ellos contendieron en Estilo Libre.Aún antes de entrar al colchón de competencia y, tras el aval que les dio la UACJ, en octubre anterior, para contender con sus colores, los atletas encontraron algunos obstáculos en el camino y sostienen una lucha distinta a la de una justa común.“Principalmente ha sido el que nuestro entrenador –Rodrigo Mitre- no haya sido nombrado como entrenador oficial de la UACJ, es el primordial”, expuso Edgar Guzmán.Debido a esto, Leonardo Avelle, sensei del equipo de judo, acompañó a los atletas a la justa a la capital del estado.Guzmán afirmó que esta situación no es la ideal y puede afectar a los deportistas en próximos eventos.“Simplemente sería que el entrenador Rodrigo Mitre nos conoce a cada uno de nosotros, sabe como quien dice, cuáles son nuestras especialidades, tanto en técnica como en la cuestión mental de aguantar un combate. Sí, nos podría afectar bastante el tener alguien desconocido en nuestra esquina, pero no se le puede hacer nada”, expuso.Indicó que las autoridades deportivas de la universidad argumentaron que Mitre no está avalado ante el CONDDE y no se puede presentar como su entrenador.Además, comentó que no se les ha brindado un espacio para entrenar y lo hacen en el Gimnasio Municipal Ignacio Allende.Rosana Ramírez, Directora General de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, mencionó que cuando los alumnos de la institución viajan a una competencia, deben ser acompañados por una persona de la universidad, como responsable.“El profesor Mitre no es empleado de la universidad. No hay ninguna prohibición de que viaje con ellos, pero tampoco pueden salir viáticos. Nosotros no le podemos pagar un viaje a ningún atleta o a ningún entrenador si no tiene un vínculo con nosotros”, expresó.Ramírez manifestó que la UACJ no cuenta con un equipo de luchas asociadas, como tal.“Lo que hicimos este año como un compromiso que yo tenía con los muchachos es que vamos a probarnos este año”, expuso.Añadió que para que la institución tenga un equipo en esta disciplina, dependerá de los resultados obtenidos por los seis luchadores y del número de alumnos de la UACJ que manifiesten su necesidad de participar en éste.“No se puede hacer un deporte principesco, un deporte de élite o nada más para uno o para dos personas. Nosotros tenemos el compromiso de atender las necesidades de 29 mil estudiantes”, expuso.Ramírez señaló que si hay un buen nivel de los atletas y más estudiantes desean practicar este deporte, la UACJ abriría el equipo representativo de luchas asociadas, como lo pretende hacer en softbol ambas ramas.“Todo va en función a que haya muchachos con buen resultado y que sea realmente un deporte que los universitarios quieren”, externó.Recalcó que ninguna universidad puede mantener un equipo únicamente con siete alumnos porque eventualmente, concluirán su elegibilidad y se van a ir.Aarón Raymundo García, entrenador de esta disciplina en la UACH, indicó que las Adelitas y Dorados cuentan con un equipo de 15 atletas y fueron los anfitriones del clasificatorio nacional, en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.“Estamos muy emocionados, muy contentos porque es el auge que se le está dando a este deporte en una ciudad –Chihuahua- que no es tan conocido este deporte”, expuso.Mencionó que el año anterior, las luchas asociadas fueron un deporte de exhibición en U de G 2016, obtuvieron cinco medallas, tres de plata y dos de bronce.“Nos está yendo muy bien. Nos han estado apoyando bastante con los viajes, con las becas para los universitarios, las ayudantías. Hemos estado trabajando bastante bien con el equipo también y gracias a eso se han estado dando los logros”, expresó.Resaltó que gracias al apoyo de la UACH, los luchadores continúan con su deporte, porque antes muchos de ellos se pasaban al futbol americano o al judo.