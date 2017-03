Consolida liderato

Londres.- Inglaterra se consolidó como líder del Grupo F con una victoria por 2-0 sobre Lituania ayer, mientras que Alemania continuó su marcha perfecta en la eliminatoria mundialista, mediante una goleada 4-1 a domicilio sobre Azerbaiyán.Jermain Defoe disputó su primer encuentro con la selección inglesa en más de tres años y festejó la ocasión marcando a los 21 minutos en Wembley. Defoe, de 34 años, anotó por primera ocasión con Inglaterra desde marzo de 2013.El delantero del Sunderland llegó a 20 goles en 56 partidos con la selección, coronando una jugada en la que Raheem Sterling se escapó por la banda izquierda y envió un centro perfecto a los pies del delantero.Aunque fue Joe Hart quien usó el brazalete de capitán. Defoe fue el primer jugador inglés en saltar a la cancha, junto con Bradley Lowery, un niño enfermo de cáncer.Defoe le dedicó su tanto a Lowery.“Tuve que controlar las emociones al comienzo, cuando Brad estaba conmigo”, dijo. “Fue especial volver y jugar con todos los compañeros”.Tras permanecer una hora en la cancha, Defoe fue sustituido por Jamie Vardy, quien anotó en la primera vez que tocó el esférico. Así, el delantero del Leicester pudo continuar su mejoría reciente, ahora con la camiseta de Inglaterra.Y así como Sterling fue abastecedor en la primera diana, Adam Lallana generó la jugada de la segunda.Hubo medidas reforzadas de seguridad en el norte de Londres, y antes del encuentro se realizó un acto solemne en memoria de las cuatro personas que fallecieron el miércoles, en un atentado con un vehículo frente al Parlamento británico.Cuando ha transcurrido ya la mitad de la eliminatoria para Rusia 2018, Inglaterra es el único equipo europeo que no ha recibido gol. Los dirigidos por Gareth Southgate marchan cuatro puntos encima de Eslovaquia, que es segunda y se impuso 3-1 en su visita a Malta.Con un punto menos se ubica Eslovenia, derrotada 1-0 en cancha de Escocia.La campeona mundial Alemania recibió en cambio su primer tanto en el Grupo C, pero solventó prácticamente sin problemas su duelo en Bakú. El delantero Andre Schuerrle aportó dos goles y puso un pase para otro.El técnico Joachim Loew había expresado su confianza en Schuerrle antes del duelo, pese a que Borussia Dortmund lo ha relegado principalmente a funciones de reemplazo durante esta temporada.Fue el primer partido de inicio por parte del delantero con la selección germana en año y medio, y no lo desaprovechó. Abrió el marcador a los 19 minutos.Dimitrij Nazarov igualó el cotejo a los 31 minutos, pero Thomas Mueller devolvió la delantera al conjunto visitante poco después, con un servicio de Schuerrle.Mario Gómez hizo el 3-1 de cabeza y Schuerrle completó la goleada a los 81.“Cumplimos plenamente con nuestro deber”, afirmó Loew. “Fue como un partido de copa contra un equipo de una división inferior. Si no juegas a tu máximo nivel haces que el rival se muestre más fuerte de lo que es”.Alemania, que acumula cinco victorias en el Grupo C, es líder con cinco puntos de diferencia sobre Irlanda del Norte, que se impuso 2-0 a Noruega. República Checa, que le recetó un 6-0 a domicilio a San Marino, marcha en el tercer puesto, a siete puntos de los alemanes.Y en el Grupo E, Polonia superó 2-1 a Montenegro, con un tanto de Robert Lewandowski. La selección polaca estiró a seis puntos su ventaja sobre los balcánicos, que marchan en el segundo puesto.Con siete se ubican Montenegro y Dinamarca, que empató sin goles en cancha de Rumania. En el otro partido de la llave, Armenia venció 2-0 a Kazajistán.

