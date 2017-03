Echa North Carolina a Kentucky

Memphis, Tenn.- Los Tar Heels de North Carolina están a una victoria de regresar al partido del campeonato nacional que perdieron por muy poco hace un año.Y esta ocasión, ellos fueron los que anotaron la última canasta.Luke Maye encestó un tiro cuando restaban 0.3 segundos para concluir el partido, para que North Carolina, primer sembrado, detuviera a Kentucky por marcador de 75-73 y los Tar Heels ganaran su segunda participación consecutiva en el Final Four y su vigésimo enfrentamiento en la élite del basquetbol colegial en el Regional Sur.Los Tar Heels, que tienen un récord de 31-7, jugarán el sábado contra Oregon, el campeón del Midwest, en Glendale, Arizona, en las semifinales nacionales.“Tenemos que seguir jugando”, comentó Roy Williams, entrenador de North Carolina.En los últimos 5 minutos, North Carolina tomó el control del partido con 12 puntos seguidos, un desempeño similar al que logró hace una semana para derrotar a Arkansas.Los Tar Heels concluyeron el partido con una racha de 16-9.De’Aaron Fox, quien estudia el primer año en Kentucky, y Malik Monk encestaron rápidamente 3 tiros de 3 puntos, los últimos dos por Monk.El segundo tiro de Monk cuando restaban 7.2 segundos en el reloj y los defensas encima, logró empatar el marcador en 73 puntos.Theo Pinson bajó el balón y se lo pasó otra vez a Maye.Este estudiante de segundo año y originario de Huntersville, Carolina del Norte, lo encestó logrando la victoria al tener sus pies en la línea de los 3 puntos.“Yo soy el que quería que él siguiera de largo, soy un tonto”, dijo Williams.“Él hizo grandes jugadas el día de hoy y también hace dos días”.Maye concluyó con 17 puntos al salir de la banca para North Carolina.Justin Jackson aportó 19 puntos y Joel Berry II agregó 11.Los Wildcats tuvieron una última oportunidad, pero el pase de Derek Willis se salió de la cancha.Kentucky, que tiene un récord de 32-6, no podrá participar en el Final Four por segundo año consecutivo.Willis e Isaac Humphries, quien estudia el segundo año, salieron de la cancha con toallas alrededor de la cabeza y Fox fue el último en abandonarla.Los Wildcats esperaban que sus talentosos estudiantes de primer año los salvaran.

