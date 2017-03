Invitado por el Barcelona

Cristiano tiene nueve años, juega al futbol con varios equipos en la ciudad, tiene el corazón dividido, late al mismo tiempo por los colores del Barcelona y Real Madrid y su máximo anhelo es militar en un club de Europa y ser campeón mundial con México.El mes próximo, del seis al 12 de abril, irá al torneo internacional ‘Easter 2017’, a Barcelona, España, que organiza el club catalán, en Menores de 10 años.“-Estoy- Motivado porque siento que doy un paso más en mi sueño, ganar un Mundial con mi selección y, jugar en Europa, en Barcelona”, dijo con gran naturalidad y seguridad.Previo a su partida al ‘Viejo Continente’, Cristiano Gerardo Silva, mediocampista y delantero de 1.27 metros y 24 kilogramos, quien gusta de driblar a sus rivales y anotar goles, anticipó que la experiencia será bonita.“Algunos jugadores van a ser más buenos que yo y tendré que practicar más para superarlos”, expresó.Admirador de Cristiano Ronaldo, el mayor de tres hijos de la familia Silva Mia –Cristiano, Thiago e Iman-, a quien su mamá Sandra Jessica Mia quería ponerle Adriano, acudió el año anterior a un campamento a Los Ángeles, California, en el que se le dio seguimiento y fue elegido para esta justa.“Imagínate, si ahí -en Los Ángeles, California,- son buenos, allá -en España- son más buenos”, apuntó el pequeño, quien desde los cuatro años patea un balón.Antes de practicar el futbol, probó suerte en la natación, deporte al que lo llevó su padre Gerardo Silva.“Luego me llevó a tenis, me cambié de escuela, había futbol, me metí, me vio que era muy bueno, me gustó mucho y empecé a jugar futbol”, expresó.Sandra Jessica, madre de Cristiano, estudiante de tercer año de primaria en el Instituto México, indicó que la historia comenzó gracias a que su hermano, seguidor del Barcelona, se dio cuenta por Internet de unos campamentos que el club realiza en distintos países.Como no había aquí en México, la familia hizo una cooperación y Cristiano fue a Los Ángeles, donde entrenó por una semana a dos sesiones.Entrenadores de La Masía, residencia y academia formativa del Futbol Club Barcelon -donde inició Lionel Messi- viajan a las distintas ciudades y realizan la selección de los pequeños futbolistas, explicó.Gracias a su desempeño en el campamento, el deportista local, fue elegido.“Cristiano fue seleccionado y va representando a la escuela Estados Unidos”, señaló.Los partidos de rol regular serán en el Mini Estadi y, las finales, en el Nou Camp.Mia puntualizó que el club culé les dejó claro a su esposo y a ella que se trata de un seguimiento que no tiene como fin ser un fichaje“Es un seguimiento para ver cómo van cada año porque dicen que por las edades, de un año a otro puede bajar o puede subir –su nivel de juego-”, afirmó.Aunque el Barcelona también les comenta que ha habido excepciones y contratan a jugadores de esta edad, bajo la premisa que el futbol es una ilusión y un sueño, quieren que los niños vayan al torneo, sin presión y sin idealizar nada, expuso.

