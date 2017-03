Anota Charlyn en victoria 2-1 del Levante

Madrid, España— El Levante Femenil volvió a la senda del triunfo tras vencer 2-1 al Real Betis, con la colaboración de la mexicana Charlyn Corral, que anotó su gol 16.Para el cuadro de Andrés Tudela era fundamental retomar el camino de la victoria para no salir de los primeros cinco lugares de torneo, que garantizan la participación en la Copa de la Reina.Levante sufrió en la primera parte para imponer condiciones, ya que el Betis llegó dispuesto a sacar los tres juntos y no permitió aproximaciones en su zona.Para el complemento el Levante recargó su juego por las bandas y tuvo mayor penetración, dando un par de avisos.Al minuto 58, Nago se animó y mando un tiro al centro del área que fue perfectamente rematado por Marijose, quien abrió el marcador para darle mayor tranquilidad al cuadro valenciano.El Betis respondió y se encontró con un penal a favor, que no supieron aprovechar, ya que Sandra se estiró bien para detener el tiro de Paulita.El Levante ya no soltó el manejo del partido y al 84’, Charlyn clavó el 2-0, para darle forma a la victoria.Sin embargo el Betis todavía insistió y no bajó los brazos, pues sobre el final se marcó un riguroso penal sobre Raquel, que está vez sí fue bien cobrado por Irene para poner el 2-1, definitivo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.