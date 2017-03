Estrenan figuras nuevos uniformes

Chris Sale cambio de medias, de blancas a rojas. Edwin Encarnación se llevó su potente bate a Cleveland. Aroldis Chapman regresa al Bronx.Varias luminarias, incluyendo ganadores de los premios al Jugador Más Valioso y el Cy Young cambiaron de uniformes esta temporada.Los Medias Rojas de Boston obtuvieron a Sale de los Medias Blancas de Chicago. El zurdo, con cinco selecciones al Juego de Estrellas, dejó un club que desde 2008 no avanza a los playoffs a otro que ha conquistado tres títulos de la Serie Mundial desde 2004.Encarnación abandonó Toronto por el equipo que venció a los Azulejos en la serie de campeonato de la Liga Americana el año pasado. El dominicano promedió 39 jonrones y 110 impulsadas en sus últimos cinco temporadas en Toronto y añade más poder a los Indios.El cubano Chapman vuelve a Nueva York, después que el año pasado cumplió la primera mitad con los Yanquis para luego ser transferido a los Cachorros de Chicago, ayudándoles a consagrarse en la Serie Mundial.Aquí un roster de 25 jugadores que cambiaron de equipo para esta temporada:ALINEACIÓN TITULAR:• 1. JC. Dexter Fowler. Se fue de los campeones Cachorros para sumarse a sus acérrimos rivales, en San Luis. Aportará estabilidad a los Cardenales como primer bate.• 2. JD: Adam Eaton. Canjeado de los Medias Blancas a Washington, campeones del Este de la Liga Nacional. Cubrirá el bosque central de los Nacionales, en medio de Jayson Werth y Bryce Harper.3. BD: Kendrys Morales. El cubano se une a los Azulejos para tapar el hueco dejado por Encarnación tras dos años con los Reales.• 4. 1B: Encarnación.• 5. C: Brian McCann. Transferido de los Yanquis a los Astros, con lo que Houston sumó a otro bate de poder.• 6. SS: Ian Desmond. Regresa a la Liga Nacional para unirse a los Rockies tras una campaña como jardinero en Texas. Jugará como primera base con Colorado, pero en este plantel queda como torpedero, su posición original.• 7. JI: Matt Holliday. Firmó con los Yanquis tras siete campañas y media con San Luis. El siete veces seleccionado al Juego de Estrellas será un bateador designado en Nueva York, aunque de vez en cuando defenderá en el bosque izquierdo.• 8. 2B: Brandon Phillips. Renunció a su facultada para vetar canjes para incorporarse a unos Bravos en reconstrucción, luego de 11 campañas con los Rojos.• 9. 3B: Howie Kendrick. Se muda a la costa Este tras pasar toda su carreras en Los Ángeles _ nueve temporadas con los Angelinos y las últimas dos con los Dodgers. Kendrick estará en el bosque izquierdo en Filadelfia, pero en esta alineación es el tercera base.BANCA• 1B: Chris Carter. Acabó con los Yanquis tras sacudir 41 jonrones con Milwaukee el año pasado, compartiendo el liderato de la Liga Nacional.• INF: Jimmy Rollins. Un ex Más Valioso que lucha por quedar como utility en San Francisco tras una carrera de 17 temporadas, salvo un tercio de inning, como torpedero. Pasó de los Dodgers, a los Medias Blancas y ahora con los Gigantes tras 15 campañas en Filadelfia.• JAR: Michael Saunders. Fue seleccionado al Juego de Estrellas con los Azulejos y ahora será el titular del bosque derecho con los Filis.• JAR: Carlos Beltrán. El puertorriqueño regresa a Houston, donde jugó la segunda parte en la temporada de 2004 con los Astros, bateando ocho jonrones en la postemporada ese año.• C: Matt Wieters. Dejó Baltimore para mudarse a la vecina Washington para reemplazar al venezolano Wilson Ramos, quien firmó con los Rays y aún se recupera de una cirugía en la rodilla.ROTACIÓN ABRIDORASale.• Edinson Vólquez. El dominicano pasó de los Reales a los Marlins.• Jaime García. El zurdo mexicano se une a los Bravos tras ocho temporadas en San Luis.• Jered Weaver. Se queda en California, pasando a los Padres luego de 11 campañas con los Angelinos.• R.A. Dickey. El nudillero regresa al Este de la Liga Nacional tras cuatro temporadas en Toronto. Uno de los dos cuarentones con Cy Youngs en sus credenciales que fueron adquiridos por los Bravos.• Bartolo Colón. El dominicano es el otro veterano que firmó con los Bravos.BULLPENChapman.• Mark Melancon. Fichó con los Gigantes luego que Pittsburgh le canjeó a Washington a mitad de la pasada temporada.• Sergio Romo. Se marchó de San Francisco para unirse a los Dodgers, sus eternos rivales de división.• Wade Davis. Canjeado de los Reales a los Cachorros para encargarse de la tarea de Chapman.• Santiago Casilla. El dominicano permanece en la zona de la Bahía de San Francisco, pasando de los Gigantes a los Atléticos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.