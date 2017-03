Llega Cristiano a 70 goles con Portugal

Lisboa— Mientras que Cristiano Ronaldo sigue subiendo posiciones en la tabla de goleadores de Europa, una desmoralizadora derrota de local ante Bulgaria comprometió las aspiraciones de Holanda de acudir a la próxima Copa del Mundo.Con un doblete en la victoria de Portugal por 3-0 ante Hungría, Cristiano quedó cuarto en la lista de máximos anotadores europeos. Sus 70 goles en 137 partidos con la selección luso le dejan solo detrás del alemán Miroslav Klose (71) y los húngaros Sandor Kocsis (75) y Ferenc Puskas (84).El astro del Real Madrid restó importancia a su cuenta goleadora y destacó que lo “más importante’’ es que Portugal no le pierde pisada a Suiza, líder en el Grupo B de las eliminatorias europeas.Asociándose con André Silva, la nueva joya del futbol luso, el astro del Real Madrid alcanzó los 70 goles con la selección. Contabiliza 14 tantos en 14 partidos con su país desde 2016.Silva abrió la cuenta a los 32 minutos. Asistido por Silva, Cristiano marcó su primer tanto, cuatro minutos después.Cristiano volvió a anotar en el segundo tiempo al ejecutar un tiro libre, sentenciando la victoria de los campeones europeos.Con nueve conquistas, Cristiano es el máximo goleador de las eliminatorias europeas, seguido por el polaco Robert Lewandowski con siete.La victoria afianzó a Portugal en el segundo lugar de la llave con 12 puntos, despegándose de Hungría, que marcha tercero con siete unidades.Suiza, por su parte, cosechó su quinta victoria en igual número de partidos tras doblegar 1-0 a Letonia. Josip Drmic anotó de cabeza dos minutos después de salir de la banca y encaminó el triunfo de los suizos, líderes con 15 puntos.GRUPO AFrancia se consolidó en la cima al vencer 3-1 a Luxemburgo y Suecia se posicionó segunda al golear 4-0 a Bielorrusia. Holanda sigue de capa caída: perdió 2-0 ante Bulgaria y cayó al cuarto puesto en la llave.El debut del adolescente Matthijs de Ligt acabó en pesadilla, ya que su error facilitó un madrugador gol de Bulgaria. Cuando apenas transcurrían cinco minutos en el partido, el zaguero no supo despejar en balón lanzado al área, chocó con el arquero Jeroen Zoet y Spas Delev nada más tuvo que empujarlo al fondo.Delev también fue el autor del segundo, a los 20, con un disparo frente a De Ligt.Holanda no se clasificó a la Eurocopa del año pasado y corre peligro de quedar fuera del Mundial, luego de alcanzar las semifinales en Brasil 2014.Francia se mantuvo al frente del grupo, con 13 puntos, gracias a un doblete de Olivier Giroud y un penal cobrado por Antoine Griezmann. Suecia marcha segunda con 10 unidades, Bulgaria tiene nueve y Holanda quedó con siete.GRUPO HCon nueve hombres, Grecia celebró su independencia llevándose un empate 1-1 de su visita a Bélgica.Kostas Mitroglou adelantó a los griegos tras un despiste de la defensa belga. El gran favorito del Grupo H parecía condenado a la derrota, pero rescató el punto gracias al gol de Romelu Lukaku, quien bajó el balón para definir a dos minutos del final.Bélgica sigue al frente del sector con 13 puntos, dos más que Grecia.GRUPO BEn un duelo entre dos de los equipos de menor jerarquía en el fytbol europeo, Andorra detuvo una racha de 58 derrotas al empatar sin goles con las Islas Faroe, en un duelo del Grupo B que enfrentó a dos de los equipos de menor jerarquía en el fútbol europeo.

