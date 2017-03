Van por una nueva era en el Sunland Derby

Con Bronze Age favorito 3-1 para ganar la carrera, entre 12 caballos, esta tarde se corre la edición 14 del Sunland Derby (Gr. III), con bolsa de 800 mil dólares, en el hipódromo de Sunland Park.Luego de una victoria en Santa Anita, en lo que fue su primera salida, el hijo de Mineshaft se perfila para ser el más rápido en la mayor carrera de Sunland Park, y que será la novena del día, en una distancia de una milla y un octavo.El entrenador Bob Baffert está en busca de su cuarta victoria en el Sunland Derby, mientras que el jockey Martín García buscará obtener su tercera corona. La potente dupla de entrenador-jinete ha ganado dos de los tres últimos Sunland Derbies. Una victoria hoy, le darían a Bronze Age 50 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby.Propiedad de Juddmonte Farms, Inc., de Lexington, Kentucky, Bronze Age posee una gran velocidad poco común que le merece ser el favorito. Partirá desde la posición número 3 y enfrentará al mayor número de competidores en la historia del Sunland Derby.El héroe de Sunland Park, Conquest Mo Money, representa la más alta posibilidad de triunfo para un corredor local, desde que lo hiciera Song of Navarone en el 2007. Propiedad de Judge Lanier Racing (Tom y Sandy McKenna), Conquest Mo Money se encuentra invicto en tres carreras esta temporada, incluidas victorias impresionantes en el Riley Allison Stakes y en el Mine That Bird Derby, cada uno con bolsa de 100 mil dólares.En su victoria más reciente, el hijo de Uncle Mo superó a Irap, que también estará esta tarde en el Sunland Derby.Entrenado por el mexicano Miguel Hernández, Conquest Mo Money tiene la ventaja de estar en su casa y es favorito 9-2. Ganador de casi 133 mil dólares partirá desde la posición exterior, la cual fue del agrado de Hernández el día del sorteo, y tendrá en la monta al jockey Jorge Carreño.Hedge Fun, de Todd Pletcher, también luce fuerte para esta carrera luego de un convincente triunfo el pasado 4 de febrero en Gulfstream Park. El potro de Super Saber, es propiedad de Winstar Farm, China Horse Club y SF Racin. Con la monta del talentoso jockey José Ortiz, Hedge Fun saldrá desde la segunda posición, muy pegadito a Bronze Age.D. Wayne Lukas, miembro del Salón de la Fama, ensillará a Dilettante, que tendrá en la monta al también miembro del Salón de la Fama, Gary Stevens. Steve Asmussen, recientemente inducido al recinto de los inmortales, tendrá a dos representantes, Total Tap y Hence.El entrenador Doug O’Neill, dos veces ganador del Kentucky Derby, envió a Irap, segundo lugar en el Mine That Bird Derby, que tendrá en las riendas al también dos veces ganador del Kentucky Derby, Mario Gutiérrez.

