Derriban a Kansas

Kansas City, Missouri— Tyler Dorsey anotó 27 puntos, Dillon Brooks agregó 17 y el valiente Oregon acabó con la diversión de Kansas a lo largo del Torneo de la NCAA, con una victoria de 74-60 anoche que dio a los Ducks su primer viaje al Final Four en casi 80 años.Dylan Ennis agregó 12 puntos para los Ducks (33-5), quienes tomaron la delantera a 16 minutos de la primera mitad del partido y nunca se dejaron rebasar, dando a su entrenador Dana Altman su primer viaje a las semifinales nacionales.Se enfrentarán al ganador del juego de hoy entre North Carolina y Kentucky que se llevará en Memphis, Tennessee.El favorito para jugador del año, Frank Mason III, anotó 21 puntos en su juego final con los Jayhawks (31-5), quienes habían llegado con facilidad al Elite Eight por un margen promedio de 30 puntos. Pero su temporada de ensueño terminó con un golpe seco a 40 minutos del campus en una noche en la que muy poco salió bien.Josh Jackson —titular en su primer año escolar—se enredó en un problema de falta casi al inicio. El encestador certero Devonte Graham nunca estuvo a la altura. Y el pavoneo que los campeones de la Big 12 mostraron al humillar a Purdue en los Dulces 16 pronto se volvió un vago recuerdo en una noche que le perteneció a los campeones de la Pac-12.Altman nunca había llegado al Final Four a pesar de 13 veces que competía en el Torneo de la NCAA. Y la última vez que los Ducks estuvieron en el escenario grande, fue en 1939 y los Tall Firs se llevaron a casa el título.Jordan Bell agregó 11 puntos, 13 rebotes y ocho bloqueos por Oregon, mientras que Jackson aportó 10 puntos para los Jayhawks en el que casi seguro fue su último juego universitario.El apasionado tiroteo de Brooks, Ennis y Dorsey rápidamente entusiasmó a la pequeña sección de fans de Oregón mientras que desilusionaba al resto de un Sprint Center repleto. Y el problema de falta que envió a Jackson a la banca por la mayor parte de la primera mitad ayudó a que los Ducks acumularan una cómoda ventaja.Los Ducks nunca se molestaron si quiera con tiros libres para llevarse el juego.Jugará Gonzaga su primer Final FourSan José, California— Nigel Williams-Goss anotó 23 puntos a la par que orquestaba la eficiente ofensiva de Gonzaga, y los Zags finalmente se quitaron la etiqueta de “sobrevalorados” arrasando con Xavier 83-59 anoche para llegar al Final Four por primera vez.Gonzaga (36-1) ha sido criticado constantemente a lo largo de años a pesar de ganar constantemente, en parte por jugar en una conferencia débil pero también por nunca llegar al Final Four.En la cúspide de la historia, los Zags entraron de frente con un juego supremo en todos los aspectos para dar al entrenador Mark Few lo único que le faltaba en su currículum.Gonzaga encontró el rango dentro del perímetro luego de batallar los primeros tres juegos de la NCAA, encestando 12 de 24 tiros triples. La defensa, un punto débil en el pasado, se le cerró al 11vo clasificado Musketeers (24-14) para ganar la Región Oeste.Los Zags se enfrentarán al ganador de entre South Carolina y Florida, en el Final Four de la semana entrante en Arizona.J. P. Macura lideró a los Musketeers con 18 puntos.Los mismos trajeron su frasco de cenizas de “dale vuelta a la página” al Torneo de la NCAA, donde dieron una serie de sorpresas para llegar a su tercer Elite Eight, el primero desde el 2008. Vencieron a Maryland, Florida State e incluso derrotaron al segundo clasificado Arizona en las semifinales regionales, creando un partido de pequeñas escuelas jesuitas que buscan su primer Final Four.Llegar al Final Four era lo único que le faltaba al currículum de Few, el cual incluye 18 torneos consecutivos de NCAA, ocho viajes a los Dulces 16 y un tercer Elite Eight luego de sobrevivir la constante presión de West Virginia en las semifinales regionales.Los Zags batallaron para encontrar un ritmo de ofensiva contra los Mountaineers —¿quién no?— pero fluyeron fácilmente contra Xavier.Gonzaga llegó al Elite Eight logrando un 29 por ciento de sus tiros triples luego de tener un 37 por ciento durante la temporada.Xavier arrancó bien ofensivamente moviendo el balón, pero algo le pasó y sólo encestaba 1 de cada 5 tiros triples mientras Gonzaga agrandaba la ventaja para ir 49-39 a la mitad del partido.