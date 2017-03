A sus 20 años encesta 70 puntos en la NBA

Boston– Devin Booker tiene apenas 20 años, pero ya ocupa un puesto al lado de leyendas como Wilt Chamberlain, Kobe Bryant y otro puñado de jugadores en la historia de la NBA.El astro de los Suns de Phoenix anotó 70 puntos, el sexto jugador en la historia que alcanza ese total, en la derrota de su equipo por 130-120 ante los Celtics de Boston.David Thompson, David Robinson y Elgin Baylor son los únicos otros jugadores que han alcanzado esa cifra en un partido de la NBA. Baylor también tenía el récord de puntos contra los Celtics, al anotar 64 con los Lakers de Minneapolis el 8 de noviembre de 1959.''Esto no ocurre muy seguido, en especial frente a un equipo realmente bueno a la defensiva como los Celtics de Boston", afirmó Booker. "Estaba en un estado de gracia. Es un poco difícil de explicar. He tenido esa sensación antes, pero nunca a semejante nivel".La victoria fue la tercera seguida de Boston, que vengó así un descalabro de último segundo en Phoenix sufrido este mismo mes.Al principio los Celtics dominaron la revancha cuando metieron ocho triples durante un segundo periodo de 37 puntos para tomar una ventaja de hasta 26 tantos. Sin embargo, Booker anotó 51 después del descanso, incluidos 28 en el último cuarto a medida que sus compañeros le enviaban pases casi cada vez que avanzaban hacia la cancha rival.El entrenador Earl Watson incluso utilizó un par de tiempos fuera en los últimos minutos para que él pudiera tener más tiros. A medida que ascendía el total de puntos de Booker, incluso algunos aficionados de Boston comenzaron a vitorearlo."Fue extraño lo que estaban haciendo", señaló el jugador de los Celtics, Isaiah Thomas, quien metió 34. "Nunca he visto nada igual. Es lo que es... Quiero decir que era obvio lo que estaban tratando de hacer. Intentaban darle la mayor cantidad de puntos posible. Me quito el sombrero ante él. Jugó impresionante".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.