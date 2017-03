Golean Tigres 4-1 al Toluca en amistoso

Frisco, Texas— Los Tigres golearon 4-1 al Toluca en un partido amistoso disputado ayer en el Estadio Toyota, en Frisco, Texas.A pesar de no contar con sus principales figuras, el conjunto felino se repuso a un gol tempranero de los Diablos Rojos, a los que terminó vapuleando con goles de Ismael Sosa, Lucas Zelarayán, Juninho y Javier Aquino.El equipo dirigido por Ricardo Ferretti no contó con los seleccionados Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Jesús Dueñas, Jurgen Damm, Eduardo Vargas y Luis Quiñones, además de los lesionados André-Pierre Gignac, Luis Advíncula y Damián Álvarez.Eso no fue impedimento para que los auriazules cumplieran ante un estadio lleno con unos 20 mil aficionados que en su mayoría eran seguidores de los regios.Los Tigres iniciaron con Enrique Palos; Hugo Ayala, Francisco Meza, Juninho, Jorge Torres Nilo; José Francisco Torres, Luis Rodríguez, Javier Aquino, Alberto Acosta; Lucas Zelarayán e Ismael Sosa.A pesar del titubeante inicio, los Tigres lograron el empate a los 19' con un tanto de Ismael Sosa, quien fusiló al portero Luis García. Sólo 10 minutos más tarde, Lucas Zelarayán hizo el 2-1.En el segundo tiempo, Zelarayán recibió una falta dentro del área y Juninho marcó el 3-1 vía penalti.Y a los 84', Aquino robó un balón en la salida de la defensa choricera y selló la goleada al marcar el 4-1.Cruz Azul 4, Pumas 1 (en penales)Dallas— Cruz Azul y Pumas aprovecharon la fecha FIFA para disputar un amistoso en Estados Unidos, en el cual La Máquina venció en penaltis 4-1 a los universitarios, tras empatar a 1 en los 90 minutos, en partido disputado en el Cotton Bowl de Dallas.Luego de un trabado primer tiempo, fueron los azules quienes marcaron el ritmo del partido y pusieron en problemas la cabaña de Pumas, sin embargo los auriazules tuvieron la primera jugada importante por la vía del penalti, mismo que fallaron debido a que Guillermo Allison se lució con una atajada.Ya en el segundo tiempo, los celestes encontraron la meta defendida por Alejandro Palacios, gracias a un gran gol de tiro libre por parte de Adrián Aldrete, quien metió un disparo colocado que no pudo detener el famoso Pikolín.A pocos minutos del final, Antonio García encontró el tanto del empate para los del pedregal, mismo que que los jugadores de Cruz Azul reclamaron pidiendo una falta del elemento de Pumas.Un minuto antes del silbatazo final, Paco Jémez, estratega de La Máquina se enfrascó en una pelea con el árbitro central, quien lo mandó a los vestidores expulsado.

