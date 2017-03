Tiene Jhonny el cetro en la mira

Donde comienza la patria y donde inició el despunte de su carrera profesional, aquí en Ciudad Juárez, el púgil mexicano Jhonny González buscará esta noche emprender la ruta que lo lleve a la conquista de un nuevo título.Su primer escollo tiene nombre y apellido, se trata del dominicano Francisco Contreras.La función de box, en la que también intervienen boxeadores originarios de esta ciudad se llevará a cabo este día, en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos. Las puertas abren a las 6:00 de la tarde.Ayer, en el primer examen ante la báscula, González y Contreras amarraron el compromiso, en el que estará en juego el Campeonato Latino, como lo informó el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).El pugilista azteca registró 58.600 kilogramos, mientras que el ‘Dominican Boy’ totalizó en la ‘romana’ 58.500 kilos. El duelo está pactado en el peso superpluma, a 12 giros.Este evento se podrá ver completamente en vivo por los tradicionales ‘Sábados de Box’ de Televisa Deportes.El ‘Dominican Boy’ (30-5, 23 KOs), pondrá a prueba al triple campeón mundial mexicano (62-10, 52 KOs), ambos con la mira puesta en el campeonato mundial pluma, que en la actualidad pertenece a Abner Mares.“Definitivamente será una guerra, el dominicano viene con hambre de triunfo, ha noqueado a 23 y no creo que venga a pasear, traigo las ganas a tope de brindar una gran pelea para todos mis paisanos, porque yo peleo por México y esta pelea va dedicada a todos los mexicanos”, declaró Jhonny.De ganar hoy, González también tiene abierta la posibilidad de enfrentar al vencedor del pleito entre Miguel ‘Alacrán’ Berchelt y Takashi Miura, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, por lo que dijo tener la obligación de salir vencedor esta noche.“En Juárez me siento como en casa, aquí conquisté el campeonato Nacional y el Continental, aquí me gané la oportunidad de ir por el campeonato mundial de peso gallo y aquí quiero ganarme la oportunidad de ir por el cinturón de peso superpluma“, sentenció el orgullo de la Colonia Constitución de la República.Por su parte, Karim ‘El Traviesito’ Arce estará intentando alcanzar su primera decena de victorias dentro del pugilismo profesional.Como sobrino del ex pentacampeón mundial Jorge ‘Travieso’ Arce, está llamado a ser un continuador del apellido que tantas noches de gloria del dio al boxeo mexicano.Con cuatro nocauts en su haber, ha despachado por la vía corta a rivales como Alberto Vázquez Sandoval, Jairo Miranda en dos ocasiones y Jonathan Campos, los cuales no pudieron llegar hasta el final de la ruta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.