A romper sequía

Ya que los Cachorros se deshicieron de la maldición más longeva del beisbol, ¿quién le seguirá los pasos?Desde Washington D.C. hasta Los Angeles, hay muchos equipos repletos de talento que aguardan por ese elusivo título de la Serie Mundial.El nuevo primer bate de los Cardenales, Dexter Fowler, tiene una corazonada sobre el plantel que podría salir airoso.“Creo que Cleveland”, pronosticó.Fowler pudo ver a los Indios de cerca el otoño pasado, cuando formó parte del equipo de los Cachorros que frenó una sequía de 108 años sin un campeonato al derrotar en la Serie Mundial a Cleveland, que busca su primera corona desde 1948.Carlos Correa, José Altuve y el resto de los Astros de Houston también parecen destinados a ser protagonistas en octubre.En su caso, se trata de un equipo que busca su primer campeonato.“No me molestaría salir de esa lista (de equipos sin un título)’’, dijo el manager de los Astros, A.J. Hinch.También ha pasado bastante tiempo desde que la capital de Estados Unidos estuvo en la cima del beisbol. Desde 1924, para ser precisos.“Eso le daría un gran impulso a los Nacionales’’, señaló el manager de Washington, Dusty Baker. “Esta ciudad es de los Pieles Rojas (el equipo de la NFL), y con mucho sentido. Llevan mucho tiempo aquí, tienen una historia exitosa’’.Después de seis años con marca perdedora, Rockies de Colorado parecen estar lejos de ser considerados candidatos al título. Por supuesto, siempre hay esperanzas, especialmente cuando todos comienzan el año con el mismo récord: 0-0.“Esa es nuestra meta, ganar el campeonato’’, afirmó el torpedero Trevor Story.Además, todos vieron cómo Chicago pasó de ser el hazmerreír del beisbol al campeón en unos cuantos años, desde que Theo Epstein tomó las riendas de las operaciones deportivas y armó el grupo más talentoso de las Mayores.“Es fabuloso, especialmente para un equipo como el nuestro. No estamos gastando una fortuna. Tenemos que seleccionar bien en el draft. Será increíble cuando finalmente suceda, y todos esos años (difíciles) del pasado harán que nos disfrutemos mucho más los éxitos’’, dijo Story.Un vistazo a algunos equipos que podrían ser protagonistas en la temporada que comienza el 2 de abril:ESTUVIERON CERCALos Reales se coronaron en 2015, un año después que estuvieron a punto de superar a los Gigantes en un séptimo partido de la Serie Mundial. Eso significa que todavía hay cuentas pendientes.Los Indios sin duda las tienen. Casi ganaron el título en noviembre, cuando estaban empatados con los Cachorros en la parte baja de novena entrada del séptimo partido de la Serie Mundial, y sus mejores bateadores iban a enfrentar a un agotado Aroldis Chapman.Cleveland reforzó su plantel al fichar al toletero dominicano Edwin Encarnación por 60 millones de dólares, el contrato más grande para un agente libre en la historia del equipo, y además tiene al torpedero puertorriqueño Francisco Lindor, una de las jóvenes estrellas de las Mayores.LISTOS PARA DESPEGARDallas Keuchel y los Astros están hartos de esperar. Sin duda ha pasado mucho tiempo: Houston empezó a jugar en 1962 y sólo disputó una Serie Mundial, cuando fue barrido por los Medias Blancas en 2005.Después de perder 111 partidos hace unos cuantos años, los Astros emprendieron una renovación total, desde su plana mayor hasta el plantel y la forma de evaluar jugadores. Esa es una fórmula similar a la que utilizaron los Cachorros, y Houston ha armado un plantel prometedor a través del draft, algunos canjes y la agencia libre.El boricua Carlos Beltrán, Brian McCann y Josh Reddick llegaron este año con la esperanza de ayudar a los Astros a conquistar su primer título.“Después de haber crecido en Dallas, me gustaría que fuésemos el primer equipo de Texas (que gana la Serie Mundial)’’, comentó el toletero Evan Gattis. “Creo que tenemos todas las piezas para lograrlo’’.Los Rangers, el otro equipo de Texas, también buscan su primera corona desde que se mudaron de Washington en 1972, y esperan lograrlo con jugadores como el antesalista dominicano Adrián Beltré, que cada día pule más sus credenciales al Salón de la Fama, y el as japonés Yu Darvish.LA BILLETERA DE LOS DODGERS¿Se puede comprar una corona? Todavía no ha sucedido en Los Angeles, a pesar del dinero invertido por Magic Johnson y los otros codueños de los Dodgers. El equipo ha gastado más de 250 millones de dólares anuales en salarios, pero el Dodger Stadium no ha sido escenario de un partido de la Serie Mundial desde que Orel Hershiser dominó a Oakland en 1988.Para algunos es una lástima que el as Clayton Kershaw no haya lanzado en el Clásico de Octubre. Pero quizás él sea parte del problema, con su marca de 4-7 y efectividad de 4.55 en la postemporada.