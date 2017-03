Eliminan a Chihuahua en Nacional Sub-17

El andar de la Selección Chihuahua -que tuvo como base a 13 futbolistas juarenses- en el Campeonato Nacional Sub 17, terminó en Villahermosa, Tabasco, donde anteayer por la mañana sucumbió ante Veracruz, dos goles a uno, en la fase de octavos de final.A cargo del entrenador Noel Rodríguez, el representativo chihuahuense ganó el torneo municipal en febrero del año anterior, en esta ciudad, con el nombre de Unión Soccer.En marzo del 2016 ganó en Parral, Chihuahua, el torneo estatal y consiguió su derecho de ir al nacional.Con el pase a la justa, aplazada por falta de presupuesto y, a la que se les convocó con sólo tres semanas de anticipación, Rodríguez llamó a los porteros locales Iván Ulloa y Roberto Arenas.Los defensas Fernando Arreola, Fernando Solís, Iván Rodríguez y Ángel Arellano integraron también el seleccionado norteño.Igualmente, lo hicieron Edgar Rodríguez, Aarón Ríos, Alan Campos, Sebastián Navarro, Jesús Pinal, Kevin Martínez, David Castillo, Daniel Alveláis y Alberto Estrada, quienes juegan de media cancha hacia adelante.Héctor y Daniel Montañez, oriundos de Casas Grandes, así como Paul Reyes, de Delicias, reforzaron al conjunto.Sembrados en el Grupo C, los futbolistas chihuahuenses golearon, el lunes, cinco a dos a Durango en su presentación en el torneo con par de anotaciones de ampos, una de Pinal, otra de Estrada y una de H. Montañez.El martes superaron uno a cero a Puebla con tanto de Arellano y, el miércoles cerraron la fase de grupos con un revés ante Quintana Roo, por dos a uno, con gol de Campos.Contra Veracruz, Arreola marcó el único gol de Chihuahua.“A pesar de la poca preparación, se vio el equipo muy dinámico. A lo mejor lo que realmente nos afectó un poquito fue el clima y la humedad”, expresó Rodríguez.Señaló que el miércoles jugaron a las tres y media de la tarde y el jueves por la mañana enfrentaron a Veracruz.“El tiempo de recuperación para jugar ahorita a las diez de la mañana es muy corto. En lo poco que pudimos entrenar juntos, nada más tuvimos un juego de preparación y tuvimos como siete sesiones de entrenamiento. Desafortunadamente no pudimos entrenar lo que hubiésemos querido por la premura del tiempo, más que nada”, externó.Como sucede en este tipo de torneos, visores de los equipos de la Liga MX presenciaron el torneo en busca de jóvenes talentosos.Rodríguez comentó que Tigres mostró interés en Daniel Montañez, los Gallos Blancos de Querétaro en Fernando Arreola y Jesús Pinal.

