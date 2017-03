Obligados a sumar

De visita, donde sólo han sumado cuatro de los 20 puntos que tienen, sin margen de error y con la aspiración de mantenerse en zona de calificación, los Bravos FC Juárez enfrentarán hoy, a las 17:00 horas, a los Cañeros del Zacatepec Siglo XXI, en el Estadio Agustín Coruco Díaz.Los Bravos, quienes tratan de terminar con la malaria de dos torneos cortos al hilo sin entrar a la Liguilla, llegan al primero de los últimos cuatro juegos por disputar en el Clausura 2017, precedidos por un triunfo en casa sobre Correcaminos UAT por un gol a cero.A su vez, los morelenses que dirige Carlos Gutiérrez y no tendrán en la cancha al defensa Jonathan Jair Miramontes, suspendido un juego, perdieron tres a dos ante los Coras de Tepic, la fecha pasada.Juan David Castro, lateral derecho del FC Juárez, consideró que los choques contra Zacatepec, Atlante, Venados y Celaya son cuatro finales para la escuadra fronteriza.“Son cuatro finales que nos jugamos, pero tenemos que ir paso a paso y partido a partido. Ante Zacatepec va a ser un partido muy complicado, tienen jugadores con mucha experiencia y tenemos que ir a proponer el partido. Sí, va a ser difícil, pero vamos a ir a proponer, creo que les podemos jugar al tú por tú”, expuso.Miguel de Jesús Fuentes, técnico del conjunto local, coincidió y afirmó que, de aquí al final de la justa, hay que tomar las cosas partido a partido.“Es importante sumar y dar un paso y estar más cerca de la calificación. Esto es un partido a partido, quedan 12 puntos y queremos los 12 puntos, pero hay que conseguirlos partido a partido, entonces tenemos que jugarlo y tienen que jugar los demás y bueno confiar en nuestras capacidades”, expuso.Fuentes Razo comentó que, en la semana, el equipo trabajó en la marca en algunas zonas del area, donde el equipo ha fallado.“Tenemos que buscar mantener el cero, sabemos que vamos a tener llegadas de gol y tenemos gente muy talentosa arriba y tenemos que aplicarnos un poco más defensivamente y volver a sumar un partido más con un cero en nuestra puerta”, apuntó.Acerca del factor clima en Zacatepec, donde habrá mucho calor –alrededor de 35 grados centígrados- mencionó que ante el desgaste físico, los Bravos deberán ser más ordenados e inteligentes que sus rivales.En la plantilla bravía hay tres futbolistas brasileños lesionados: Leandro Carrijo, Sidnei Sciola y Joao Paulo, quienes no verán acción en este encuentro.Luis Felipe González, médico del equipo, informó que Carrijo Silva sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho el martes anterior y estará fuera de actividad dos semanas. Sciola Moraes, quien se lastimó contra Monterrey, en la Copa MX, el 28 de febrero y no ha vuelto a ver actividad, sufre una fibrosis en el muslo posterior izquierdo.González indicó que se le realizará un estudio más en la rodilla izquierda y podría estar listo para la siguiente semana.Paulo, zaguero central reserva, presenta una lesión muscular en la pantorrilla izquierda e igualmente no podrá jugar por un par de fechas.Mario Humberto Vargas será el árbitro central del partido y estará auxiliado en las bandas por los asistentes uno y dos, Miguel Ángel Reynoso y Enedina Caudillo.Juan Ramírez será el cuarto árbitro.

