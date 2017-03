North Carolina apunta al Final Four

Memphis, Tennessee— Joel Berry anotó 26 puntos y Justin Jackson agregó 24 a medida que el primer clasificado North Carolina avanzaba al Elite Eight con una victoria de 92-80 sobre Butler en el Torneo de la Región Sur de la NCAA, anoche.Luke Maye logró el primer doble-doble de su carrera con 16 puntos y 12 rebotes, ayudando a impulsar un rápido comienzo para Carolina (30-7). Los Tar Heels nunca permitieron que su ventaja bajara de los 2 dígitos en la segunda mitad del juego.Andrew Chrabascz lideró al cuarto clasificado Bulldogs (25-9) con 21 puntos y siete rebotes, mientras que Kelan Martin terminó con 16 puntos para Butler, equipo que al inicio batalló con sus disparos y no se recuperó.El equipo de Carolina, que llega al Elite Eight por 27va vez, se enfrentará al ganador del segundo juego, entre UCLA y Kentucky. Los Tar Heels conectaron un 54.4 % de sus tiros, mientras que Butler un 43.5 %.Los Tar Heels se impusieron rápidamente, creando una ventaja de dos dígitos y realmente no estuvieron bajo amenaza luego del medio tiempo, aunque Butler sí redujo la ventaja a 10 en cierto momento.South Carolina 70, Baylor 50Nueva York— Sindarius Thornwell anotó 24 puntos para que este viernes South Carolina, que es el séptimo sembrado, superara a Baylor, que es el tercer sembrado, por marcador de 70-50, en las semifinales del Este de la Regional, siendo la peor derrota que han tenido los Osos en el Torneo de la NCAA.Los Gamecocks, que tienen un récord de 25-10, tomaron el control desde la mitad de la primera mitad, con una mezcla de defensa y recorriendo rápido toda la cancha del Madison Square Garden para avanzar a la Elite de los Ocho por primera ocasión.Kentucky 86, UCLA 75Memphis, Tennessee— De’Aaron Fox anotó la cifra más alta de su carrera —39 puntos— a medida que los Wildcats derrotaban a UCLA 86-75 la noche del viernes en un espectáculo entre dos gigantes del basquetbol que buscaban un lugar en la final regional del Sur.El único segundo clasificado en sobrevivir y avanzar, Wildcats (32-5), ganó su 14 juego consecutivo. Ahora el equipo más ganador de la NCAA enfrentará a otro de los titanes este domingo, North Carolina, en busca de otro viaje al Final Four.Wisconsin 83, Florida 84Nueva York— Chris Chiozza fue de un extremo al otro durante la chicharra para darle a Florida una victoria de 84-83 contra Wisconsin en el primer juego de tiempo extra del Torneo de la NCAA.Nigel Hayes había dado a los Badgers (27-10) una ventaja de 2 puntos con 4 segundos en el reloj por medio de dos tiros libres.

