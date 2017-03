Misma pasión... sentimientos diferentes

Después de haber experimentado diversas emociones como jockey durante 35 años, ahora el mexicano Miguel Hernández vive una experiencia totalmente diferente como entrenador, a dos días de que se corra el Sunland Derby, la carrera más importante de la temporada en el hipódromo de Sunland Park, con bolsa de 800 mil dólares, y en la que estará representado por Conquest Mo Money.“Es algo diferente. Yo fui jockey por 35 años, ahora como entrenador es una experiencia mucho muy no te puedo explicar porque te emocionas más que siendo jockey”, dijo Hernández, que cuenta con tres años de experiencia como entrenador.“Como jockey te emocionas, pero no es tanto que como entrenador porque ahí está tu esfuerzo, tu trabajo, todo lo que entrenas un caballo para ver los resultados positivos, que realmente es tu objetivo en cada caballo que entrenas”, comentó el oriundo de la Ciudad de México.“Uno como jockey pues montas y si pierdes, pues bueno está bien, sigues montando y ganas uno, dos, pero como entrenador si corres uno, dos, quiere ganar lo más que puedas y con el entrenamiento se va dando uno cuenta qué tanto el caballo está listo para correr”, agrego Hernández, que actualmente entrena a un total de 30 caballos.El año pasado, el Sunland Derby no se pudo llevar a cabo debido a la epidemia de virus equino que se presentó en los establos del hipódromo, por lo que este año el regreso hace que en los participantes aumente aún más la emoción.“Es totalmente diferente, el año pasado inclusive yo tenía uno, no calificó. Ahora es más diferente porque si se pudo lograr correr la carrera. Es totalmente diferente, en el backside todo mundo está preguntando qué siento yo. La emoción, les digo es algo diferente, porque es algo que no pasa todo el tiempo con uno”.-¿Qué espera en esta carrera?“Para esta carrera espero que todo salga bien. Es una carrera dura. El caballo está listo para correr. Viene muy buena competencia para él. Yo lo que quiero es que haya muy buena competencia para él. Así es que espero hacerlo muy bien en la carrera”.-¿Cómo se prepara a un caballo para este tipo de competencia?“El caballo tiene un proceso de seis meses de preparación para esta carrera, entonces va un proceso. Este caballo ha ganado tres carreras de tres salidas que ha tenido en su vida. Ha ganado dos stakes y ha demostrado que tiene categoría para competir en carreras de tal importancia como esta. El caballo está muy bien, está listo, trabajamos muy bien y tiene buen competencia”.-¿Cómo llegó a Estados Unidos para ser jockey y luego entrenador?“Yo llegué a Tijuana como jinete, luego me pasé a California y ahí empecé a montar, muy poco, pero monté y luego en Phoenix donde hice mi carrera completa bien, y aquí como jockey también fui varias veces líder en Sunland Park y en Zia, y luego tuve un accidente muy grave, después del accidente fue que me retiré de montar. Pero es como se prepara uno, es como un proceso largo”Finalmente, Miguel Hernández resaltó el impacto que tiene el Sunland Derby en la comunidad de Sunland Park y de El Paso.“Cuando ya viene esta carrera, que es la más importante, se siente en el ambiente, viene más de gente, incluso ese día se llena el hipódromo y no cabe una persona, es totalmente diferente, a donde vas todo mundo pregunta por esta carrera, es muy diferente”.