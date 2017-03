Arranca una renovada F1

Melbourne, Australia— La Fórmula 1 está lista para una nueva temporada con la esperanza de que las nuevas normas produzcan autos más rápidos y una competición más ajustada. Sin embargo, las previsiones para el campeonato no han cambiado mucho antes del comienzo del curso en el Gran Premio de Australia.El principal favorito sigue siendo el piloto de Mercedes Lewis Hamilton.El británico ganó 10 grandes premios la temporada pasada y estuvo cerca de ganar su cuarto campeonato del mundo, sufrió una ajustada derrota ante su compañero Nico Rosberg, que logró un tercer título consecutivo para Mercedes antes de retirarse.Aunque Hamilton dice que quiere que más pilotos compitan por el título e incluso apostó a que Ferrari sería la escudería más rápida este fin de semana, ya tiene la vista puesta en una victoria que cree no tendría precedentes.“No creo que (ningún) equipo haya ganado dos veces seguidas con cambios en la regulación’’, dijo Hamilton ayer durante la primera rueda de prensa oficial antes de la carrera de mañana. “De modo que ese es nuestro objetivo como equipo. Estamos aquí para ganar. Estamos aquí para hacer lo que no ha hecho nadie’’.“Tengo toda la confianza en mi equipo de que podemos hacerlo’’, añadió.El piloto de Ferrari Sebastian Vettel ganó cuatro campeonatos seguidos entre 2010 y 2013 con Red Bull, de modo que sabe lo que es estar en el lugar de Hamilton. Él no tiene dudas sobre quién es el favorito esta temporada, independientemente de los cambios en las normas. Las regulaciones piden neumáticos más anchos, fomentar el aerodinamismo, aumentar los depósitos de combustible y aumentar la carga aerodinámica. Se espera que todas esas novedades hagan más rápidos los nuevos vehículos más pesados.“Obviamente Mercedes ha estado en una forma muy, muy fuerte los últimos tres años e incluso con cambios en las normas y regulaciones, si el equipo es fuerte construirán un auto fuerte al año siguiente, hagan lo que hagan’’, comentó Vettel. “Está muy claro quién es el favorito’’.“Todos los demás que estamos aquí obviamente intentamos hacerlo lo mejor que podemos para estar a la altura. Obviamente, conforme avance la temporada estoy seguro de que los autos harán un gran progreso’’.

