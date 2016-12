Entre buenos deseos

El tiempo de juego ha expirado para nuestros atletas, quienes orgullosos por sus conquistas hacen un receso y dejan de lado la desgastante rutina de entrenamientos y competencias. Es hora de reunirse con los suyos y festejar Navidad en casa.Integrantes de la baraja de campeones de Ciudad Juárez, destacados deportistas locales con logros en distintas disciplinas en el plano local, estatal, nacional e internacional, en el 2016, envían a usted, estimado lector, cálidas palabras, acordes a la época navideña en la que privan la paz, la alegría y la convivencia familiar.“Les deseo una muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que la pasen con sus familias, que estén agradecidos siempre de lo que tengan. En lo personal, yo estoy muy agradecido con mi familia y la voy a pasar con mi familia y no me queda más que desearles unas felices fiestas”CARLOS RUBÉN NAVARROMedalla de oro en el Grand Prix Final de Taekwondo, en Bakú, Azerbaiyán. Cuarto lugar olímpico en ‘Ríode Janeiro 2016’“Espero que en esta Navidad la pasen muy bien con su familia, con todos sus seres queridos, que los llenen de bendiciones, que ojalá y todos los años estén juntos, la pasen muy bien y les deseo una muy feliz Navidad”LIZBETH TORRESSeleccionada nacional, sexto lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia,en Penang, Malasia“Que pasen una Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y que coman mucho. Que tengan salud, que todos sus deseos se cumplan y que estas fechas estén con su familia”LAURA MONTESBicampeona nacional universitaria en heptatlón y monarca nacional en categoría Sub 23“Me gustan mucho estas fiestas, porque se junta toda mi familia, tanto la que vive aquí en Juárez, como la de Durango, que viene a visitarnos. Además la cena de Navidad la disfrutamos mucho porque cocina mi papá, y la verdad le queda muy sabrosa”PAULA MICHELLE CABRERA OLIVASArtemarcialista que obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Nacional Junior de Taekwondo; tiene ocho metales dorados consecutivos en competencias nacionales“Por lo regular estas fechas la pasamos con el abuelo, en familia, es una convivencia muy bonita. A todos les deseo que en sus hogares reine la paz y el amor, que pese a los problemas que se puedan enfrentar, que siempre puedan más las cosas positivas”DANIEL REYESCampeón del Circuito Atlético Pedestre en las dos recientes ediciones y medallista de la UACJ en Universidad Nacional, en las pruebas de 5 mil metros libres y 3 mil metros con obstáculos.“Que todos cumplan sus deseos, que tengan feliz Navidad y año nuevo, y que el próximo año sea próspero para todas las familias de Juárezy El Paso”TOMÁS CAMPOSMediocampista de los Coyotes de El Paso“Vamos a recibir la Navidad en familia. Sin importar lo que se tenga en la mesa para la cena, lo más importante es tener a nuestro lado a las personas que queremos. A la gente de Ciudad Juárez le deseo que la pasen en armonía, felices, llenos de paz y amor”LUPITA GRIFFINJugadora de racquetbol, multimedallista en competencias nacionales e internacionales.“Primero que nada agradecerles por el apoyo que nos han brindado, que sigan insistiendo, que vamos a lograr algo importante aquí en El Paso y que disfruten de la Navidad, de sus familias, que festejen al máximo este momento y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo”DANIEL CAMPOSDefensa de los Coyotes de El Paso“A todos desearles una feliz Navidad, un excelente año 2017, que lo festejen acompañados de su familias y a Santa Clos le pedimos el triunfo para los Coyotes”ANDONI EUGUIDefensa de los Coyotes de El Paso

