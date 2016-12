Positivo balance de Bravos: Fuentes

Miguel de Jesús Fuentes, director técnico de Bravos FC Juárez, consideró positivo el balance de los cuatro partidos de pretemporada, -con saldo de dos triunfos y dos derrotas- que el equipo disputó en Villa La Primavera de la U de G, en Guadalajara, Jalisco.“Se plasmó la idea, se bajó el concepto de juego y aparte el concepto de manejo de grupo. Creo que hubo una gran respuesta de los jugadores, con mucha disposición. Hay mucha calidad y eso hace que sea un panorama alentador y optimista”, expresó vía telefónica.En tierras tapatías, los Bravos vencieron dos goles a uno a Cimarrones Sonora, sucumbieron ante los Leones Negros de la U de G cuatro a tres y, a manos de Loros Colima, dos a uno, y cerraron con un éxito a costa de Coras FC, al son de tres tantos a uno.Acerca de los resultados, Fuentes Razo externó que sí tienen relevancia, aunque no la mayor.“Sí, tiene una importancia, pero no la mayor, ya que es bueno ganar, te da tranquilidad, aunque sean partidos de preparación”, expuso.Pese a ello, el timonel antepuso el accionar colectivo de la escuadra a las victorias.“Sin duda, el funcionamiento es más importante que el resultado, entonces, el equipo, haciendo un balance de lo que queríamos, fue positivo”, apuntó.Resaltó que en estos cuatro partidos, los Bravos fueron más dinámicos e intensos dentro de la cancha.“Captando –los futbolistas- poco a poco la idea de juego que no es fácil, es más compleja, pero, sin duda, los jugadores, con una gran disposición”, dijo.Dentro de los aspectos o detalles a corregir, indicó que es necesario quitar hábitos que los jugadores tienen arraigados.“Hábitos de intensidad, de cuestiones de táctica individual, técnica individual, entonces, son detalles que de un día para otro no se pueden corregir, es cuestión de entrenamiento, de hacerlo un hábito y en eso estamos”, expuso.Sobre su sistema de juego comentó que puede ‘parar’ un 4-4-2, pero con mucha movilidad y movimientos más complejos a la ofensiva.“Hay 4-4-2 que son muy defensivos y que están basados nada más al talento de los jugadores. Ayer –jueves- lo vimos con Tigres, América se le encerró bien y Tigres tuvo una sola llegada de gol, pero el de nosotros intentamos que sea un 4-4-2 con mucha más movilidad y con mucho más recursos ofensivos”, mencionó.Por otro lado, Fuentes comentó que será muy difícil que el colombiano Andrés Zuluaga, quien se probó con el equipo en Guadalajara se quede en la plantilla fronteriza, pues ya tienen a varios candidatos.Los Bravos sostuvieron ayer por la mañana su último entrenamiento en La Primavera y rompieron filas.Pasada la Navidad, regresarán a prácticas este lunes 26, a las 16:00 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

