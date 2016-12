Quiere dar regalazo

Ciudad de México.- Hace 23 años Ricardo La Volpe emprendió el mismo camino que en esta Final del Apertura 2016.Dirigiendo al Atlante, en la serie definitiva de la temporada 1992-93 tuvo que sobreponerse en la ida a jugar con 10 hombres y luego viajó a Monterrey con todos los pronósticos en contra, se enfrentó a un ambiente hostil, a un estadio, el Tecnológico, donde no había ni un hincha que comulgara con su causa y aún así ganó su primer título y lo hizo de visitante.“Sería bueno hacerle una gran regalo a las familias este domingo”, confesó.En aquella ocasión, empataron en la ida y para la vuelta los Potros de La Volpe ganaron 3-1, silenciando a la afición regia en el antiguo estadio de los Rayados.Sólo de recordar aquella historia, las facciones del timonel se suavizan y la sonrisa le brota de manera espontánea. El timonel argentino acabó con la sequía de 46 años de los azulgrana para lograr el primer y único título reconocido en su carrera como estratega. Este domingo está en posibilidad de alcanzar un campeonato histórico para las Águilas.“El pasado es el pasado, me gusta dejarlo ahí, pero sabemos que este es un partido de 180 minutos y hay que hacer lo mejor en la cancha, buscar cortar los circuitos de Tigres”, abundó.Sin duda, La Volpe quiere darle un regalazo al americanismo para celebrar el centenario en plena Navidad. El “Bigotón” sabe que tendrá que sacar lo mejor de su táctica para ganar la estrella número 13, para unas Águilas que quieren ponerle la cereza al pastel de sus 100 años.Para este encuentro otra vez el argentino moverá sus piezas, tomando en cuenta que el plantel ya está recuperado del desgaste físico que hi en el viaje al Mundial de Clubes, y contando con jugadores más enteros, pues ya podrían ir de inicio Silvio Romero y Darwin Quintero.Sin embargo, La Volpe todavía analiza a su once inicial porque fiel a su costumbre podría buscar repetir cuadro, tomando en cuenta que no le fue mal en la ida.Las Águilas entrenaron ayer a puerta cerrada, no quisieron distracciones de ningún tipo, ni siquiera en la zona mixta se detuvieron a hablar sobre sus expectativas para el encuentro de vuelta.

