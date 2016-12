Lidera Magnifico Dragon a los clasificados

El líder semental Zulu Dragon y el campeón semental First Moonflash engendraron a ocho de los diez caballos que ayer lograron la calificación al Shue Fly Stakes, Grado 2 restringido con bolsa de 205 mil 960 dólares, en el hipódromo de Sunland Park.Los diez calificados, que surgieron de seis pruebas, regresarán a la pista el próximo 15 de enero para competir por los 96 mil 801 dólares que serán para el ganador de la competencia que se correrá en una distancia de 400 yardas para tresañeros (potros del 2014).Viniendo del segundo lugar, Magnifico Dragon remontó para lograr la victoria por un cuerpo y tres cuartos de diferencia en la cuarta prueba, bajo la monta del jockey Mauro Salcedo, además de conseguir también el tiempo más rápido clasificatorio con :19.709 segundos.Cynthia González entrena a Magnifico Dragon, ganador de stakes e hijo de Zulu Dragon, propiedad de Daniel Balderrama. Ganador del New Mexico Classic Futurity, RG2, a principios de este año, Magnifico Dragon ha ganado cuatro de ocho inicios y suma ganancias por 254 mil 146 dólares.Running Dragon, también ganadora de stakes, cerró fuerte la última de las pruebas para ganar por un cuerpo y un cuarto con el segundo tiempo más rápido del día, :19.740 segundos.Adrián Ramos estuvo en la monta de Running Dragon, propiedad de By By JJ LLC, quien también la cría, y suma ganancias por 373 mil 833 dólares. La yegua ganó el New Mexican Spring Futurity (RG2) y el Mountain Top Futurity (RG3), a principios de este año.Zulu Dragon también engendró al cuarto calificado, Might B Dragon.Entre los cinco calificados más rápidos engendrados por del líder semental First Moonflash, estuvo la yegua Flash Em The Jewels, de Bobby Simmons, que consiguió una victoria por tres cuartos en la segunda prueba al tiempo que registraba el tercer tiempo clasificatorio más rápido con :19.805 segundos.First Moonflash también engendró al quinto calificado, Higher Noon, al sexto First Kool Moon, al octavo A Sure First y al décimo Moon River.