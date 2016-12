Abre COI nuevos casos contra 28 atletas rusos

Ginebra— El Comité Olímpico Internacional abrió casos disciplinarios contra 28 atletas rusos cuyas muestras de orina fueron muy probablemente falsificadas en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014.Además, un importante evento de esquí fue trasladado a otro país.La nueva ola de casos de dopaje olímpico se basa en evidencia proporcionada este mes por el investigador Richard McLaren, de la Agencia Mundial Antidopaje.McLaren detalló un vasto sistema de trampas respaldado por el Estado en el deporte ruso que incluyó el cambio de muestras de atletas dopados por orina limpia a través del laboratorio de pruebas en Sochi.El COI señaló que los 28 nuevos casos no son por pruebas antidopaje que arrojaron positivo, sino por “la manipulación de las muestras mismas que pudieron llevar a una violación de las reglas antidopaje y a sanciones’’.El Comité cita razones legales para no identificar a los atletas involucrados.Seis casos involucran a esquiadores que ahora quedan suspendidos por la Federación Internacional de Esquí (FIS), la cual no los identificó. Rusia ganó cinco medallas, inclusive una de oro, en el esquí en Sochi.La FIS además informó que las autoridades rusas cedieron los derechos de ser anfitriones de las finales del Campeonato Mundial de Esquí cross country.El evento iba a tener el lugar en marzo en Tyumen, que el jueves también perdió el derecho de ser anfitrión de un biatlón en marzo.“Las conclusiones de la investigación de McLaren han perjudicado gravemente la integridad del deporte y estamos decididos a asegurarnos de que se tomen las medidas necesarias para castigar a los culpables’’, dijo el presidente de la FIS Gian Franco Kasper, quien también es miembro de la junta ejecutiva del Comité Olímpico Internacional.El COI dijo que los 28 casos nuevos que están siendo investigados no han dado positivo en pruebas de dopaje. Pero “la manipulación de las muestras podría ser una violación de las normas y acarrear sanciones’’.

