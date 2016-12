Guerra civil

Acereros recibe a Cuervos, Broncos visita a los Jefes y Vikingos a Empacadores. Grandes rivalidades con mucho en juego.Feliz Navidad.Hay mucho de qué quejarse sobre el calendario de temporada regular en la NFL. Pero la Semana 16 es la excepción, cuando esos tres encuentros y algunos otros partidos de alto perfil con implicaciones de playoffs le brindan un brillo adicional a la recta final de la campaña.Pittsburgh puede arruinarle a Baltimore sus planes de enero con un triunfo que les aseguraría el cetro del Norte de la AFC. Kansas City puede matar cualquier aspiración de los campeones defensores Broncos con una victoria. Ambos encuentros serán mañana.Y aunque Minnesota prácticamente está eliminado, podría perjudicar las posibilidades de Green Bay en una disputada Conferencia Nacional.“Sin duda”, dijo el esquinero de los Vikingos, Captain Munnerlyn. “Si nosotros no vamos, ellos tampoco. Así vemos las cosas. Intentaremos arruinarles la fiesta y colocarlos en una situación adversa. Saldremos al campo a jugar duro por todos los que estamos en este vestidor y por nosotros mismos”.La penúltima semana de campaña regular comenzó el jueves cuando las Águilas de Filadelfia quebraron una racha de cinco derrotas al vencer en casa 24-19 a los Gigantes de Nueva York.Baltimore (8-6) en Pittsburgh (9-5)Únicamente los Acereros pueden asegurar su boleto a playoffs en este duelo. Pero una victoria de los Cuervos representaría barrer la serie de temporada con Pittsburgh y poner el criterio de desempate en su favor a falta de una semana.El duelo que inicia por la tarde de mañana, será como de costumbre, una batalla brutal en la que no se otorgará cuartel.“Es por este tipo de duelos que uno juega. Para nosotros representa el juego por el campeonato del Norte de la AFC. Es algo grande”, dijo el safety de los Acereros, Mike Mitchell. “Cuando llegué a este equipo fue: ‘simplemente no quieres a Baltimore. Fue como crecer en la Guerra Fría. No quieres a Rusia”.Denver (8-6) en Kansas Cityt (10-4)El duelo nocturno en Navidad posiblemente no pueda igualar al primer enfrentamiento entre ambos en la campaña en la Semana 12, que es uno de los mejores juegos del año, en el que los Jefes vencieron 30-27 a los Broncos en tiempo extra.KC sella su pase a postemporada con un triunfo o una derrota de los Cuervos. El panorama de Denver es mucho más complicado; no puede ganar el Oeste de la AFC y está en una cerrada disputa por un comodín. Una derrota sería devastadora para los actuales campeones.“Son el rival divisional”, dijo el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce.Minnesota (7-7) en Green Bay (8-6)Una derrota elimina a los Vikingos de cualquier posibilidad de playoffs. Para los Empacadores, el triunfo pondría la mesa para un duelo en la última semana de campaña regular en casa de los Leones por el Norte de la NFC.Green Bay se recuperó para involucrarse nuevamente en el panorama de playoffs gracias a Aaron Rodgers, quien tiene 22 pases de touchdown en seis juegos y supera los 100 puntos de ratings en cada uno de los encuentros desde la Semana 7.También pueden ingresar a postemporada con una victoria y una combinación de otros resultados que son demasiados complicados para que Mike McCarthy y compañía tomen en consideración en este momento.El resto de la semana 16 inicia hoy con los duelos: Delfines-Bills, Jets-Patriotas, Titanes-Jaguares, Cargadores-Cafés, Pieles Rojas-Osos, Halcones-Panteras, Potros-Raiders.Detroit en Dallas, lunes por la nocheLos Vaqueros ganaron el título de la NFC del Este y aseguraron la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la Conferencia cuando los Gigantes perdieron ante Filadelfia.Detroit, teniendo una de sus mejores temporadas gracias al mariscal Matthew Stafford y algunas excelentes actuaciones de último período o en tiempo extra, se llevaría el título de su División con una victoria y una derrota o empate de los Empacadores.Un sembrado en los playoffs está en juego con una victoria y una derrota de los Bucaneros, o varios otros escenarios que por el momento Jim Caldwell y compañía no pueden ponerse a contemplar.San Diego en ClevelandEl único equipo que quedó 0-16, fueron los Leones del 2008, también son el único equipo que ha quedado 0-15. Cleveland va por ese mismo camino…Robert Griffin III volverá a fungir como titular para intentar demostrarles a los Cafés que él tiene un futuro con ellos. Pero el mariscal novato Cody Kessler quizás tenga también posibilidades de mostrar su habilidad en algún punto de los últimos dos partidos.Los Cargadores son el único equipo en la NFL con una intercepción en cada uno de sus partidos de esta temporada. San Diego lleva por al menos una intercepción en 20 partidos consecutivos.Tennessee en JacksonvilleDespués de haber conseguido victorias sobre Denver y Kansas City, éste deberá ser un sencillo partido para los Titanes. Pero con los cambios de entrenadores de los Jaguares desde el despedido Gus Bradley hasta el interino Doug Marrone, muchos empleos están en juego en las últimas dos semanas de la temporada regular.Los Titanes han ganado tres partidos al hilo y siete de 10, y necesitan una victoria para contender por el título de la AFC del Sur la próxima semana contra Houston. Su poderoso juego por tierra podría ser determinante.Jacksonville ha perdido nueve partidos seguidos y nunca ha ganado ninguno de los seis partidos que ha jugado en el EverBank Field.Tampa Bay en Nueva OrleansA pesar de ir detrás de Atlanta en la NFC del Sur, los Bucaneros podrán hacer planes para los playoffs con una victoria y con las derrotas de Green Bay, Detroit y Washington. Por ahora, Tampa Bay se concentrará en asegurar un récord ganador.Este partido tiene los elementos para convertirse en un potencial duelo entre mariscales, pero la defensa de los Bucaneros parece ser más capaz para mantener el puntaje a la baja, más que la de los Santos.Sin embargo, Drew Brees emergió con estilo de una mala racha de dos partidos perdidos la semana pasada, lanzando por 389 yardas y cuatro touchdowns en Arizona. A pesar de estas monstruosas cifras en esta temporada, de alguna manera Brees quedó fuera del Pro Bowl.Atlanta en CarolinaAtlanta entra a la postemporada con una victoria y una derrota de Tampa Bay, asegurando el título de la división. Hay algunos escenarios que les darían a los Halcones al menos un comodín si los Bucaneros ganan también, algo que tiene que ver con Detroit, Green Bay y Washington.Las Panteras están ansiosos de alcanzar la marca de 8-8 y no haber perdido por completo la temporada, y demostraron algo de ese ímpetu en Washington el lunes por la noche. Necesitarán proteger a Cam Newton de Vic Beasley, quien lleva cinco derribos y dos balones sueltos forzados en sus dos últimos partidos como visitante, y del apoyador novato Deion Jones, quien se ha convertido en un fuerte elemento de los Halcones.Greg Olsen de Carolina necesita ocho yardas en la recepción para convertirse en el primer ala cerrada con tres temporadas consecutivas en las que acumula hasta mil yardas.Miami en BuffaloUna victoria de los Delfines y una derrota de Denver colocaría a Miami en la postemporada. Eso debido a las ocho victorias en nueve partidos de Miami y al deteriorado desempeño de Denver.El corredor de los Delfines Jay Ajayi consiguió un récord de carrera de 214 yardas en acarreos en una victoria sobre los Bills. El mariscal Matt Moore impuso un récord de carrera con cuatro touchdowns la semana pasada.Buffalo está cerca a extender la más larga sequía en la NFL sin poder estar en los playoffs en 17 temporadas. Probablemente necesita una gran actuación de parte del corredor LeSean McCoy, quien ha acumulado mil 462 yardas desde la línea de golpeo, eso es el 30 por ciento de las 4 mil 847 yardas de la ofensiva del equipo.Washington en ChicagoApenas manteniéndose a flote en la contienda por el comodín, Washington necesita de mucha ayuda este fin de semana. Los Pieles Rojas han ganado seis partidos seguidos contra Chicago.Los Osos se han visto muy competitivos últimamente a pesar de su récord, y el corredor Jordan Howard está en segundo lugar entre los novatos con mil 59 yardas en acarreos. Los Pieles Rojas están permitiendo 4.5 yardas por acarreo –y están en 28vo. lugar en la Liga.Jets en Nueva InglaterraEl camino por la corona de la AFC volverá a pasar por el Estadio Gillette si los Patriotas vencen a los Jets. Los Patriotas han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, mientras que los Jets han perdido cinco de sus últimos seis partidos.Tom Brady lleva 22 victorias de temporada regular contra los Jets como titular. Una más y se unirá a Brett Favre como los únicos mariscales con al menos 23 victorias contra dos oponentes,Indianapolis en OaklandHabiendo ya asegurado su primer sembrado en los playoffs desde que llegaron al Super Bowl en la temporada del 2002, los Raiders conseguirán el título de la AFC del Oeste con una victoria y una derrota de los Jefes. Pero los Potros han ganado cuatro seguidos en esta serie y necesitan de una victoria para tener oportunidad de llegar a contender por un lugar en los playoffs.Frank Gore necesita 109 yardas para convertirse en el primer corredor de los Potros en alcanzar las mil yardas en una temporada desde que Joseph Addai lo lograra en el 2007.Arizona en SeattleCon el título de la NFC del Oeste ya en la bolsa, los Halcones Marinos conseguirán un descanso de primera ronda con una victoria y que los Leones y los Halcones sean derrotados. El único equipo de la Liga que se ha mantenido invicto en casa, Seattle busca su cuarto récord perfecto en casa en la historia de la franquicia. Semejante récord también los consiguió en el 2003, 2005, y en el 2012.Pero Arizona ha ganado dos partidos en sus últimas tres visitas a la casa de los Halcones Marinos.Cincinnati en HoustonSi los Texanos ganan, se llevan el título de la AFC del Sur. El entrenador Bill O’Brien mandó a la banca al ineficiente Brock Osweiler y su contrato de 72 millones de dólares para reemplazarlo por Tom Savage la semana pasada. Savage condujo a Houston a una victoria contra Jacksonville y ahora se convierte en el titular.Houston necesita mantener al ala cerrada Tyler Eifert bajo control en este partido de Noche Buena. Eifert consiguió cuatro recepciones de anotación.San Francisco en Los AngelesNo hay mucho que recomendar para este partido. San Francisco abrió con una victoria sobre los Rams en su primer partido en Los Ángeles. Los 49ers no han ganado desde entonces.Los Ángeles en cierto punto alcanzaron un récord de 3-1, luego el equipo se desplomó y el entrenador Jeff Fisher fue despedido. Eso no fue de gran ayuda en una asimétrica derrota ante Seattle en el primer partido con el entrenador interino John Fassel en el timón.