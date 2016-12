Incertidumbre por el futuro de Fitzgerald

Tempe, Arizona— Larry Fitzgerald tuvo ayer su junta semanal con los medios de comunicación y no hizo absolutamente nada para dar a conocer los planes que tiene más allá de los dos últimos partidos de esta temporada de la NFL.“No sé qué voy a hacer el próximo año”, respondió a la tercera o cuarta pregunta que le hicieron sobre el tema.“No sé qué tan definitivo puede ser eso”.El tema ganó fuerza en base a un comentario ambiguo que hizo a principio de esta semana en la estación radiofónica Westwood One.“En este momento yo no diría que estoy contemplando el retiro”, dijo Fitzgerald en ese momento.“Pero estoy seguro que voy a seguir adelante, ya que sigo amando este deporte. Me fascina competir y estar con los jugadores para tratar de ganar un campeonato. Eso es muy divertido para mí. En eso estoy en este momento. Realmente estoy enfocado en estos dos últimos partidos”.Algunos pensaron que era una pista de que se está inclinando hacia el retiro.Otro columnista dijo que podría haber querido decir que terminaría su carrera en otro lado, con un mejor equipo.“No vamos a participar en los playoffs y en este momento no hay nada de qué hablar”, comentó Fitzgerald sobre la manera en que uno de sus comentarios provocó tal escándalo.El mariscal Carson Palmer comentó que no tiene idea de lo que hará Fitzgerald.“No lo sé”, aseguró Palmer.“No he hablado con él acerca de nada excepto de Seattle y de los regalos de Navidad para sus hijos y lo que les voy a comprar a los míos. No hemos hablado de eso, lo vamos a hacer posteriormente”.Al entrenador Bruce Arians le preguntaron acerca del impacto que tuvo la incertidumbre que rodea el futuro de Fitzgerald.“Como cada año, nunca regresa el mismo equipo”, dijo Arians.“Obviamente, él podría ser una parte importante de eso, si no regresa y decide retirarse. Espero que regrese”.Fitzgerald hizo énfasis en que está enfocándose en los dos restantes partidos de Arizona, en Seattle el sábado por la noche y en Los Ángeles en el final de la temporada.Aunque su equipo es una de las principales decepciones de la NFL, Fitzgerald está teniendo otro gran año.