Tampoco en Ciudad Juárez

Por ‘razones de logística’, el encuentro entre Bravos FC Juárez y Santos Laguna, inicialmente programado para disputarse el jueves 29 del mes en curso, en el Estadio Olímpico Universitario de la UACH, en Chihuahua, no se llevará a cabo aquí tampoco, informó Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos.“Hicimos todo el intento, hicimos todo el esfuerzo, hasta lo imposible para llevar a nuestra afición un cierre –de pretemporada-, la presentación del equipo y de Miguel –de Jesús Fuentes- en casa, pero finalmente se complicó el poder llevar al equipo Santos a Juárez”, afirmó.La idea era efectuar el duelo el próximo miércoles 28 o el jueves 29, en el Estadio Olímpico Benito Juarez, comentó.Ello, luego que -de acuerdo a la información del Instituto Chihuahuense del Deporte-, el partido no se realizó en Chihuahua, debido al césped artificial del estadio de la UACH.“Lo tendremos que organizar en una fecha FIFA, hay el compromiso de Santos de regresar con nosotros, pero finalmente no se pudo lograr”, señaló Navarro Garate.Apuntó que el club coahuilense también hizo un esfuerzo importante para venir a esta frontera.“La logística no nos permitió, pero la intención nuestra con nuestra afición, era poder llevar un encuentro de esta importancia a Juárez”, apuntó.Descartado el partido contra los Guerreros, afirmó que ven la posibilidad de encontrar alguna opción para traer a un equipo a esta ciudad y hacer futbol en las fechas señaladas.“No lo tenemos asegurado ni sabemos ahorita con quién, pero vamos a trabajar para ver si es posible hacer un partido para la presentación ante nuestra afición”, expresó.Puntualizó que la directiva del equipo sabe que estas son fechas complicadas porque la mayoría de los equipos ya rompieron filas.“Bueno, intentaremos hacer algo y si tenemos éxito en eso, lo daremos a conocer lo más pronto posible”, expuso.

