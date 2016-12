Sorprende Alcorcón y elimina al Espanyol

Madrid— El Alcorcón, de la segunda división, dio la sorpresa ayer en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, al imponerse en la tanda de penales (4-3 tras 1-1) en su visita al Espanyol, de primera, y clasificarse para los octavos de final.El equipo de la periferia de Madrid ya había logrado un empate 1-1 en la ida en casa y viajaba con opciones al estadio de Cornellá, donde los ‘periquitos’ fueron incapaces de superar a una formación muy ordenada defensivamente y a la que acompañó la fortuna en la tanda final.La caída del Espanyol, noveno clasificado de la Liga española, fue la gran sorpresa de esta ronda junto a la eliminación el martes del Málaga, undécimo del campeonato español, ante otra formación de la segunda categoría, el Córdoba.Ese revés habría provocado según la prensa española, interpretando un mensaje en Twitter del presidente del equipo malagueño, la dimisión como entrenador de Juande Ramos, aunque el club todavía no hizo anuncio oficial al respecto.En éxito del Alcorcón este jueves en tierras catalanas abrió el camino Álvaro Giménez en el minuto 20, pero el Espanyol forzó la prórroga con un gol del paraguayo Hernán Pérez en el 84.En la prórroga no se movió el marcador y el pulso fue a los penales, donde los fallos de Gerard Moreno y José Manuel Jurado condenaron a los catalanes. El Alcorcón sólo erró un tiro, el de Oscar Plano, y acertó con los otros cuatro. En los otros tres partidos del jueves no hubo sorpresas y los equipos de primera solventaron sus eliminatorias.El Alavés se impuso 3-0 al Gimnastic de Tarragona (2ª), al que ya había vencido por idéntico resultado como visitante en la ida, mientras que el Celta de Vigo derrotó 1-0 en casa al UCAM Murcia (2ª) con gol del chileno Marcelo Díaz. En la ida los gallegos habían ganado también 1 a 0 a los murcianos.

