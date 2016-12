Regresa Clowney con todo su potencial

Houston— Por los dos primeros años de su carrera de la NFL, azuzado por las lesiones, muchos pensaron que Jadeveon Clowney de Houston era un fracasado.Ahora está en buenas condiciones y les ha demostrado a aquellos que dudaron de él que estaban en un error. Al primer seleccionado del draft del 2014 le deleita el hecho de que ahora puede ser llamado un seleccionado al Pro Bowl.“Sólo quiero seguir jugando para los Texanos y hacerles saber que intento demostrarles que soy digno de ser el primer seleccionado y seguir adelante con toda mi fuerza”, dijo Clowney.“Simplemente soy ahora un mejor jugador. Estoy en mejor condición a manera que avanza el año. Todos dicen que a uno se le va acabando el ímpetu, pero yo me siento mucho mejor entre más tiempo pase haciendo esto”.Clowney está empatado por el cuarto lugar en la NFL con un récord de carrera de 15 tacleos, y sus cinco derribos también son un récord de carrera.El ala defensiva tuvo quizás los dos mejores partidos de su carrera en las dos semanas pasadas, en los que consiguió dos derribos, tres tacleos, cinco golpes al mariscal, un balón suelto forzado y bloqueó un pase.El martes, su desempeño de esta temporada fue reconocido cuando resultó ser el único jugador de Houston seleccionado al Pro Bowl.“Trabajé muy duro durante el periodo de temporada baja y les dije a los demás que iba intentar llegar a Pro Bowl este año”, dijo Clowney.“Ellos me apoyaron. Nos dimos apoyo mutuo. Hemos pasado por muchas cosas como equipo. Para estar donde estamos ahora, estamos jugando muy bien. Simplemente debemos seguir adelante”.Los Texanos (8-6) pueden asegurar su segundo título consecutivo de la AFC del Sur con una victoria el sábado contra los Bengalíes y una derrota de los Titanes, quienes se enfrentarán a Jacksonville.Clowney participó en sólo cuatro partidos como novato antes de tener que someterse a una cirugía, la cual lo dejó fuera del campo de juego por el resto de la temporada. Estuvo en buenas condiciones para el partido de apertura de Houston en el 2015, pero batalló mucho con una variedad de lesiones y fungió como titular en tan sólo nueve partidos.Esta temporada, sólo se perdió un juego y su desempeño ha ayudado a la defensa de Houston sobreponerse a la pérdida de J.J. Watt y la unidad califica en el primer lugar de la NFL en yardas permitidas.“Tuvo algunos problemas en sus primeros dos años y no había tenido la oportunidad de estar de lleno en el campo de juego, y este es el año en el que se ha podido quedar a jugar y ha tenido oportunidad de demostrarnos el tipo de habilidad que él tiene”, dijo el coordinador defensivo Romeo Crennel.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.