Se guardan para Navidad

Ciudad de México- El América sacó fuerza de su espíritu y demostró que ni el cansancio ni el desgaste puede vencerlos.Esta es su última oportunidad para darle brillo a su centenario y ayer rescataron el empate 1-1 ante Tigres, en la ida de la final del Apertura 2016.Sólo que esta igualada dejó a las Águilas con un mejor ánimo porque ayer demostraron que tienen los argumentos para vencer a los Tigres, si se lo proponen.Hubo lapsos donde parecía que no se estaba jugando una final, fue como si se tratara de un encuentro de la fase regular, porque a los felinos no se les vio la ambición propia de un equipo plagado de estrellas como el que presumen.Las Águilas sacaron la casta y al menos en los primeros 45 minutos no se les notaron los estragos del viaje a Japón, porque fueron los que tuvieron mejor propuesta, o mejor dicho, la única propuesta.Un par de avisos y una llegada a profundidad de Oribe Peralta marcaron la pauta, ante unos regios que se replegaron, dejando que los de casa hicieran el gasto.Una estrategia muy a lo Ferretti y hasta cierto punto mezquina, al querer sacar provecho del cansancio que acumulan los azulcrema, por todo el trajín de los últimos meses.La polémica llegó al minuto 28, cuando el árbitro, Paul Delgadillo decretó la pena máxima por una aparente falta de Dueñas sobre Peralta.Entre dimes y diretes con el portero regio, Nahuel Guzmán, el “Cepillo” estrelló el balón en el travesaño.Una genialidad de André Pierre Gignac le dio a los Tigres la ventaja, un minuto antes de irse al descanso. Un gol que redondeó la idea futbolística de Ricardo Ferretti, defenderse bien y contragolpear mejor.El América apeló a su ADN, ese que lo hizo pelear cada pelota y salir a buscar la igualada.El empate llegó por conducto de Bruno Valdez al 68’, para demostrarle a los regiomontanos que las finales tienen que disputarse con propuesta y coraje, no con un sistema defensivo a ultranza.Pese a no sacar ventaja en casa, las Águilas demostraron que llegan en buena forma y seguro que para el domingo tendrán mejor fondo físico, mientras que a Tigres le urge recuperar el ritmo, porque ayer se vio muy lejos del equipo avasallador que presumió en las instancias anteriores.

