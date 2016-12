Vaqueros, campeones

Filadelfia— Los Gigantes de Nueva York tendrán que esperar para calificar en los playoffs. Malcolm Jenkins tuvo su segundo partido con dos intercepciones en sus ocho años de carrera, retornando una para anotar un touchdown, y las Águilas de Filadelfia le pusieron fin a una racha perdedora de cinco partidos venciendo a los Gigantes 24 a 19 el jueves por la noche. La derrota le dio a Dallas el título de la NFC del Este —y la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la conferencia.También puso a los Gigantes (10-5) en una situación muy difícil para lograr ponerle fin a su sequía de cuatro temporadas sin poder estar en los playoffs. Aún tienen en su poder la primera posición en la contienda por el comodín, ahora que tendrán que dirigirse a Washington para su partido final de temporada regular.Nueva york aún puede calificar este fin de semana si Detroit, Green Bay, Tampa Bay o Atlanta pierden.Carson Wentz lanzó un pase de anotación a Nelson Agholor, luego regresó al campo tras haber sido examinado en caso de que hubiera sufrido una contusión en el último periodo para dirigir una serie de jugadas y colocar el gol de campo de 41 yardas de Caleb Sturgis. Luego que Robbie Gould de Nueva York lograra anotar su cuarto gol de campo, Filadelfia (5-9) se mantuvo con vida restando menos de dos minutos de juego.Los Gigantes recibieron el balón de vuelta con 1:31 minutos en el reloj, y Terrence Brooks interceptó un pase para asegurar la victoria con escasos cinco segundos restantes.Eli Manning tuvo una inconsistente participación con sus lanzamientos de la noche. En la segunda intercepción de Jenkins, el lanzamiento resultó ser demasiado corto.Gigantes se quedaron cortos debido a que se quedaron atrás a comienzos del partido y no pudieron recuperarse.El regreso del tacle derecho Lane Johnson tras una suspensión de 10 partidos rindió sus frutos casi de inmediato. En dos ocasiones Johnson penetró por el lado izquierdo de la línea defensiva de Nueva york, y con su bloqueo ayudó a que Darren Sproles corriera para anotar un touchdown en un acarreo de 25 yardas para tomar una ventaja de 7 a 0.El marcador estaba en 14-0 1:28 minutos después cuando el corto pase de Manning a Will Tye no llevaba la fuerza suficiente. Jenkins se interpuso enfrente del ala cerrada y salió disparado con el ovoide en una carrera de 34 yardas para anotar.La actual defensa de los Gigantes no está hecha para conseguir importantes recuperaciones, y ahora Nueva York necesitó de ella. Manning encontró a Odell Beckham Jr. en una jugada de 30 yardas resultando ser el momento más destacado de un avance de 80 yardas con el que se colocó el gol de campo de 35 yardas de Gould. Pero Manning también lanzó pases muy inexactos en esa misma serie de jugadas.Y así fue durante toda la noche.El gol de campo de 35 yardas de Gould puso a los Gigantes más cerca en el marcador. Luego Wentz hizo uso de Agholor, a quien encontró completamente abierto para un touchdown de 40 yardas y consiguiendo así una ventaja de 21 a 6.

