Corren hoy las clasificatorias

Un total de 47 caballos dosañeros críados en Nuevo México tomarán parte hoy en las pruebas para el Shue Fly Stakes (RG2) en una distancia de 400 yardas que se correrán en el hipódromo de Sunland Park. Los diez calificados más rápidos disputarán la prueba con una bolsa estimada de 200 mil dólares el próximo 15 de enero.Running Dragon, hija de Zulu Dragon corriendo para By By JJ LLC, tiene ganancias por 368 mil 493 dólares en ocho inicios y comenzó su carrera con una racha de cinco victorias consecutivas, incluidas una por medio cuerpo en las 300 yardas del New Mexican Spring Futurity (RG2) el pasado 24 de abril en Sunland Park, y otra por un cuello en las 350 yardas del Mountain Top Futurity (RG3), con bolsa de 364 mil dólares, en Ruidoso Downs.Running Dragon, entrenada por Juan M. González, partirá desde la posición número siete y llevará en la monta a Adrián Ramos.Mitey Man, un caballo caballo hijo de First Moonflash, entrenado por Blane Wood para el propietario Bobby Simmons de Midland, Texas, es favorito 6-5 en el tercer heat. Mitey Man ha ganado tres de siete inicios, incluido el New Mexico State Fair Breeders’ Futurity (R) de 400 yardas el pasado 24 de septiembre en Albuquerque, donde ganó 156 mil 158 dólares.Edwuin Luján montará a Mitey Man desde el arrancadero número cinco.Entre otros prominentes juveniles criados en Nuevo México que correrán en el Shue Fly están Magnifico Dragon y First Kool Moon. Hijo de Zulu Dragon, el alazán Magnifico Dragon es entrenado por Cynthia González para el propietario Daniel Balderrama. El caballo capado viene de una campaña otoñal en Zia Park donde se apuntó una clara victoria por un cuerpo y tres cuartos de diferencia en las 400 yardas del New Mexico Cup Futurity (RG2) el 30 de octubre, y fue segundo lugar un cuerpo detrás de Imperial Eagle, en las 440 yardas del Southwest Juvenil Championship (G1), con bolsa de 200 mil dólares, el 4 de diciembre.Magnifico Dragon partirá de la posición número dos con la monta de Mauro Salcedo en el cuarto heat eliminatorio.First Kool Moon, de José Luis Ozuna, enfrentará por primera ocasión a dosañeros criados en Nuevo México en estas pruebas. Hijo de First Moonflash, entrenado por Paul Jones, First Kool Moon hará su primer inicio desde el 19 de agosto, cuando se apuntó una victoria por un cuerpo y tres cuartos en las 440 yardas de las pruebas para el All American Futurity (G1) en Ruidoso Downs.First Kool Moon será montado por Manuel Gutiérrez en la cuarta prueba.