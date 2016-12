Quiere Colo Colo frenar fichaje del Cruz Azul

Ciudad de México─ Cruz Azul podría quedarse como el niño al que Santa no le trajo su regalo más esperado para esta época decembrina pues sus sueños por fichar a Martín Rodríguez, del Colo Colo, estarían siendo truncados por el club chileno.El 'Cacique' es dueño de la carta del volante en un 50 por ciento, la otra mitad pertenece al Huachipato, por lo que han tomado acciones para hacerse de los servicios del jugador en su totalidad, dejando sin posibilidad a la Noria de ficharlo.De acuerdo con información de El Mercurio, Cruz Azul ofrece a Martín pagar su cláusula de salida por 3.1 millones de dólares además de darle un salario de 45 mil dólares más bonos, cifra que despertó el interés del futbolista y además habría aceptado, pero cuyo destino depende de Colo Colo y su negociación con Huachipato.Los 'Albos' se niegan a escuchar cualquier oferta pues tienen que disputar la Copa Libertadores en el 2017 y consideran que Rodríguez es un elemento inamovible del cuadro titular, por lo cual activarán el último recurso que les queda: comprar la otra mitad de la carta del jugador, con lo cual, no podría emigrar a la “Máquina”."Compraremos la mitad del pase. De hecho ya fue enviada la carta a su club, pues queremos que siga con nosotros. No escucharemos ofertas por él, de Cruz Azul ni de otro equipo", declaró una fuente cercana al club al diario chileno."Lo vemos como una buena inversión, pues por la proyección que tiene, su valor aumentará. La idea es que Martín juegue la Libertadores con nosotros y después veremos cuáles son las mejores alternativas para él pues le queda mucho camino por recorrer", describió a El Mercurio una fuente cercana al Cacique sobre la situación de Rodríguez.

