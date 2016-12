Primer agarron

Ciudad de México— Tras un paréntesis de 18 días, América y Tigres se toparán de nuevo en una final a partir del jueves para dirimir al campeón del torneo Apertura del futbol mexicano.Las Águilas regresaron a México el lunes luego de perder el domingo en Japón el partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes, una cita a la que clasificaron tras superar a Tigres en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf en abril.Previamente, América había vencido a Tigres en la final del Apertura 2014, cuando se impusieron 3-1 para conseguir el 12do. título de su historia con lo que se quedaron en solitario como el equipo más laureado del país.“El viaje estuvo pesado pero no hay excusas porque queremos ganar la final, habrá tiempo de recuperarse’’, dijo el volante brasileño del América, William Da Silva. “No hay pretextos, sabemos la grandeza de este equipo y la presión que tenemos’’.Da Silva ha marcado tres de los cinco goles que América consiguió en la Liguilla para llegar a la final, incluyendo dos en la semifinal ante Necaxa, y tiene a las Águilas en la antesala de lograr uno de los objetivos que la dirigencia trazó para festejar los 100 años de la fundación del club.El equipo ya fracasó en sus intentos por ganar la Copa MX, donde cayó en semifinales, y el Mundial de Clubes.Pero para lograr esa meta, las Águilas deberán dar cuenta de Tigres, un rival que posee uno de los mejores planteles de la liga mexicana y que además de esas dos finales ante América ha disputado la final de la Copa Libertadores el año pasado y la del Apertura 2015, cuando venció a Pumas para conseguir el cuarto título de su historia.A diferencia de las Águilas, que vivieron una larga travesía y no han parado de jugar desde que superaron a Necaxa en una de las semifinales el pasado de diciembre, los universitarios tuvieron que esperar en casa casi tres semanas en las que sólo tuvieron un partido amistoso. Pero su entrenador, el brasileño Ricardo Ferretti, no lo considera como una ventaja.“Ellos tuvieron tres partidos con una intensidad muy grande contra muy buenos equipos y podemos decir que también llegan más embalados. No veo tanta diferencia ni ninguna ventaja del desgaste’’, dijo Ferretti.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.