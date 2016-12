Filadelfia— Todo lo que los Gigantes de Nueva York tienen que hacer para asegurar un lugar en el playoff es derrotar a un rival de su División que está tambaleándose y parece que no va a ningún lado.Aunque ésa no es una tarea fácil frente a unos espectadores hostiles y una audiencia nacional.Este jueves por la noche habrá mucho en juego cuando los Gigantes, que tienen un récord de 10-4, visiten a Filadelfia, con marca de 5-9.Una victoria podría asegurar la primera participación en playoffs para Nueva York, lo cual no ocurre desde el 2011, y también podrían seguir presionando a Dallas, que lidera el Este de la Conferencia Nacional con récord de 12-2.Sin embargo, últimamente los partidos en Filadelfia que se transmiten en horario estelar han sido difíciles para los Gigantes.Perdieron por marcador de 27-0 un domingo del 2014 y por 27-7 un lunes del 2015.“Tenemos que tomar en cuenta a cada integrante de Filadelfia, tenemos que aceptar la situación”, comentó el receptor Odell Beckham Jr.“Ellos no quieren vernos ganar. Es un lugar implacable”.Las Águilas han perdido cinco partidos seguidos y tienen un récord de 2-9 desde que tuvieron una marca inicial de 3-0, sin embargo, seis de esas derrotas fueron partidos que se definieron por una anotación.Entre ellos estuvo una derrota por marcador de 28-23 ante los Gigantes el 6 de noviembre.Eli Manning casi les concedió el partido.Las Águilas tuvieron cuatro oportunidades para realizar la anotación ganadora desde la yarda 17 de los Gigantes en los últimos minutos después que Jordan Hicks interceptó de manera acrobática un pase de Manning.Sin embargo, Carson Wentz lanzó cuatro pases incompletos consecutivos.“Tuvimos todos esos partidos cerrados”, dijo Wentz.“Es terrible que quedemos cortos una y otra vez. Es difícil, hay cosas que seguimos diciendo que tenemos que aprender. Al final de cuentas, tenemos que encontrar una manera de ganar esos partidos”.También quieren impedir que los Gigantes celebren en su casa.El año pasado, los Cardenales y los Pieles Rojas aseguraron lugares en el playoff en partidos seguidos en el Linc.“Existe una motivación para asegurarnos definitivamente que ese lugar en el playoff no lo consigan aquí en Filadelfia, si podemos controlarlo”, comentó el profundo Malcolm Jenkins.Lane Johnson, el tacle derecho de las Águilas va a regresar después de cumplir una suspensión de 10 partidos por violar la política que tiene la liga sobre las drogas que mejoran el desempeño físico.El equipo logró un récord de 2-8 sin él y usó a cuatro jugadores para llenar esa posición.Halapoulivaati Vaitai, Matt Tobin, Allen Barbre e Isaac Seumalo, cada uno tuvo su turno.“Siento que muchas cosas podrían suceder de manera diferente en esta temporada”, dijo Johnson.“No estoy diciendo que un jugador pueda hacer mucho, pero yo creo que podría ayudar al equipo de muchas maneras diferentes”.Los Gigantes tienen algunos novatos jugando en posiciones importantes en la ofensiva.Los receptores abiertos Sterling Shepard y Roger Lewis y el corredor de poder Paul Perkins están ganando una valiosa experiencia y teniendo impacto.HOY POR TVNueva York en Filadelfia(10-4) (5-9)6:20 p.m. / NBC (9.1) / NFL TVLincoln Financial FieldFiladelfia, Pennsylvania

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.