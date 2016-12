Que siempre no

Pese a que previamente no existió un anuncio oficial del mismo encuentro, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), aseguró que Bravos de Ciudad Juárez y Santos Laguna no jugarán el partido amistoso que se tenía programado pare el 29 de diciembre en la ciudad de Chihuahua.La directiva de Bravos por su parte, a través de su vicepresidente deportivo, Álvaro Navarro Garete, comentó que tampoco hay una conformación de que ese juego se lleve a cabo en Ciudad Juárez.“La verdad estamos tratando de traerlos (a Santos), pero todavía no se puede confirmar, en eso andamos“, comentó el directivo de Bravos.“Estamos todavía negociando con ellos, es que hay cuestiones de logística de aviones y cuestiones de esas, estoy trabajándole durísimo”, añadió Navarro Garete.El vicepresidente del club fronterizo mencionó que no hay nada confirmado y dependen de la disponibilidad del equipo de La Laguna.“Simplemente es cuestión de logística, de aviones y de fechas para ellos, pero en eso estamos”, dijo. “La idea es que sea en Juárez, pero todavía no está confirmado, andamos en eso, puede ser el 28, 29 o puede ser que no se dé tampoco”, puntualizó.Ambas escuadras habían pactado un encuentro de preparación en el Olímpico de la UACH, como parte de su preparación rumbo a los compromisos de los torneos de la Liga Mx en el caso de Santos y la Liga de Ascenso con el FC Juárez.“El pasto de material sintético con el que cuenta el Estadio Olímpico Universitario (UACH), fue la causa por la que se determinó no realizar el encuentro para evitar que se pueda presentar una lesión en los jugadores, justo a una semana de que arranquen su participación en su respectivo torneo”, afirma el ICHD.A través de un comunicado de prensa, el Instituto señaló que las directivas de estos equipos mostraron su absoluta disposición para realizar un partido en la capital de Chihuahua en otra fecha, según lo permita su calendario.Lo que sí es un hecho es el cuarto partido de preparación que Bravos sostendrá este día, a partir de las 10:00 de la mañana contra de Coras, en el estadio Villa Primavera de Guadalajara.Ayer, en el último entrenamiento previo a este compromiso, Alexis Emmanuel Loera Romero, Defensa del FC Juárez hablo de su reciente incursión al equipo de Bravos.“Me siento muy contento de llegar a esta gran institución y pues a echarle todas las ganas, me he sentido muy bien muy contento la verdad, el equipo se complementa muy bien y las ideas del Profesor Miguel de Jesús Fuentes muy buenas”, dijo Loera.