Hay 10 federaciones deportivas en la mira del SAT

Ciudad de México─ No sólo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), vigila de cerca a las federaciones deportivas por el mal uso de recursos.También el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene en su lista negra de contribuyentes incumplidos a diez federaciones registradas y reconocidas por la Conade, entre las cuales aparece la de Atletismo, misma que desde el lunes se encuentra en el ojo del huracán, debido a la detención de su presidente, Antonio Lozano Pineda, por el delito de peculado.Además de Atletismo, las federaciones de Boliche, Beisbol, Motociclismo, Charrería, Deportes sobre Silla de Ruedas, Pentatlón Moderno, Softbol, Tenis y Tae Kwon Do, también aparecen en el listado publicado en el portal oficial de la dependencia, el cual se hace del conocimiento público desde el primero de enero de dos mil catorce.El pasado mes de agosto, después de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, el director del organismo, Alfredo Castillo Cervantes, reveló ante la Cámara de Diputados que en conjunto las federaciones deportivas reportan irregularidades por más de 3 mil 600 millones de pesos, en recursos no comprobados y otros comprobados con facturas falsas.Ahí informó también que ya había en proceso en la Procuraduría General de la República (PGR), averiguaciones previas contra cuatro federaciones (Atletismo, Béisbol, Frontón y Tiro con Arco), por el delito de peculado con un monto superior a los 68 millones de pesos.Desde su llegada al cargo, en abril del 2015, Castillo Cervantes y algunas federaciones deportivas, han mantenido una batalla por el uso y verificación de los recursos, mismos que el funcionario ha señalado que no se usan para cumplir con los objetivos y apoyo a los deportistas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.