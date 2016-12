Culpa La Volpe a la Liga MX

Ciudad de México— Ricardo La Volpe dijo que aunque los jugadores de las Águilas vienen bien, no es fácil recuperarse de un viaje como el que hicieron a Japón y muchos todavía se despiertan en la madrugada.El director técnico del América culpó directamente a la Federación de no haber podido poner una fecha doble más o de no parar la Liga para que la Final no se hubiera aplazado, perjudicando a los dos conjuntos.“No es lo ideal, fue una mala organización de la Federación, no sólo nos perjudicó a nosotros, también a Tigres, que lo habrá sentido, pues venía terminado una Liguilla y se tuvo que parar”, explicó en conferencia de prensa.“Más que nada un sentimiento de que hubo un momento de Fecha FIFA en que se jugó con puros jugadores de afuera, se hubiera adelantado la fecha para que no pasara lo qué pasó, no hay justificativo, nos sentimos descompensados porque no es acá nomas donde fuimos a jugar”.El estratega también señaló que el ser humano resiente los cambios de horario, y espera sinceridad de parte de todos sus jugadores para que le digan quién está listo para afrontar el partido de ida.