Aún tiene ‘Siri’ cuerda

Ciudad de México— Orlando “Siri” Salido se resiste a colgar los guantes. A sus 36 años sigue demostrando “hambre” de pelear cada que sube al ring. Como muestra está su último combate ante Francisco “Bandido” Vargas, considerada como la pelea del año por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).“Cada año me dicen que ya me retire, pero sobre el ring doy buenas peleas y de nuevo me buscan para enfrentarme. Esto se debe a mis ganas de sobresalir, de querer seguir estando entre los primeros de mi división. Es la preparación que le imprimo. Todos me retiran, pero yo no lo haré hasta que vuelva a ser campeón mundial”, comparte Salido, en charla con EL UNIVERSAL.“Siri” suma cinco campeonatos mundiales en tres divisiones distintas. Sin embargo, en sus últimos dos combates se ha quedado en la orilla de conquistar una sexta corona al terminar con empates: ante el puertorriqueño Román “Rocky” Martínez, campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, y ante el “Bandido” Vargas, monarca superpluma por el Consejo Mundial.“Voy a insistir por la corona del CMB, que me ha apoyado últimamente. Tengo ganas de volver a ser campeón mundial. Todo depende de los promotores, yo debo prepararme lo mejor posible”, agregó el sonorense.Salido sostuvo una intensa pelea ante Vargas el pasado 4 de junio, en el StubHub Center, de California, que terminó en empate por decisión mayoritaria. Esa demostración sobre el enlonado fue catalogada como la “Pelea el año” por el CMB.“Yo me quedé con las ganas de volverlo a enfrentar [a Francisco Vargas]. Nuestra pelea fue muy dura, pero no se llegó a un acuerdo para tener la continuación de ese empate. No llegaron a un acuerdo los promotores, pero todos reconocen que fue una gran pelea y de ahí el que ganáramos ese reconocimiento”, expuso “Siri”.El ex campeón mundial se reporta recuperado de una lesión en la espalda por la que canceló su combate ante el japonés Takashi Miura. Adelanta que será en los próximos días cuando regrese a entrenar.“Posiblemente vuelva para marzo. Aún no me dicen rival, pero regresaré con la misma intensidad”, puntualizó Salido.