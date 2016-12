Buscan Mets soluciones internas

Nueva York— Aunque los Mets han contemplado ser “creativos” en torno a la pradera central, incluyendo un posible cambio para adquirir al estelar jardinero central Andrew McCutchen, sigue siendo poco probable que Nueva York busque realizar esa clase de transacción.Una fuente describió las negociaciones de los Mets con los Piratas por McCutchen como “mínimas”, clasificando el canje como algo con pocas posibilidades de hacerse realidad. Para adquirir a un jugador de la talla de McCutchen, quien estará dos años más bajo control contractual del equipo, el conjunto de Queens tendría que ceder piezas listas para las Grandes Ligas -- incluyendo tal vez al guardabosque Michael Conforto, un abridor o las dos cosas.Nueva York no está interesado en invertir tanto en un jardinero central, como lo demostró al no buscar los servicios de Dexter Fowler -- un agente libre que firmó con los Cardenales por cinco años y US$82.5 millones. Por lo contrario, los Mets anticipan llegar a los Entrenamientos de Primavera con Curtis Granderson y el dominicano Juan Lagares compartiendo tiempo en el bosque central. Conforto también practicaría en dicha posición y vería acción allí.Los Mets creen que las alternativas fuera de la organización no son mejores que las que tienen en su propio roster.Por eso, aunque los neoyorquinos continuarán atendiendo cualquier clase de oferta desde ahora hasta los entrenamientos, sus objetivos durante la temporada muerta han cambiado. El club espera desprenderse del jardinero Jay Bruce y su salario de US$13 millones antes de los Entrenamientos de Primavera, con una fuente pronosticando que un canje llegaría antes del Año Nuevo. Jon Paul Morosi de MLB.com informó el lunes que los Mets y los Azulejos siguen en negociaciones por Bruce o Granderson, aunque los directivos de Nueva York prefieren quedarse con Granderson debido a sus capacidades defensivas en el jardín central.Granderson patrulló la pradera central en 36 encuentros la temporada pasada, impresionando al club con su agilidad a los 35 años de edad. Llegando a su temporada de 36 años de edad y al último año de su contrato, Granderson piensa que puede jugar dicha posición con consistencia. La novena de Queens tiene previsto sustituirlo a finales de los juegos con Lagares, quien tiene un Guante de Oro en su haber y sería el titular cada vez que se enfrenten los Mets a un abridor zurdo.“La verdad es que hasta yo me sorprendí”, reconoció Granderson hace poco sobre sus capacidades en el bosque central. “A comienzos no estaba seguro si podía hacerlo por esa cantidad de tiempo. Y luego cuando lo continué haciendo, me di cuenta de que si hago lo mismo que en el jardín derecho, no tendré problemas en la pradera central”.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.