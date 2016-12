Buscan Raiders más efectividad en zona roja

Alameda, California— En semanas recientes Derek Carr y la poderosa ofensiva de los Raiders han estado batallando mucho para anotar touchdowns.Tras haber sido vencidos en Kansas City, los Raiders sólo pudieron anotar un único touchdown, en condiciones más favorables la semana pasada, en San Diego, cuando Oakland aseguró su primer sembrado en los playoffs en 14 años.El problema contra los Cargadores no fue que pudieran mover el balón, fue que no podían llegar a la zona de anotación. Oakland (11-3) se movió hacia el interior de la yarda 20 de San Diego en siete de sus 11 posesiones, pero llegó a la zona de anotación en una única serie de jugadas al final de la primera mitad del partido, perdiendo el balón en dos ocasiones, teniendo que conformarse con goles de campo y terminar el partido hincándose en las otras posesiones.Eso sucedió una semana después de que Oakland fue limitado a anotar un único gol de campo en tres oportunidades dentro de la zona roja en la segunda mitad en una derrota de 21 a 13 ante los Jefes de Kansas City.“Estamos listos para volver a ponernos al corriente, eso es seguro”, dijo el coordinador ofensivo Bill Musgrave ayer. “Queremos anotar más touchdowns cuando estemos ahí. Ya de por sí es difícil llegar hasta ahí. Queremos terminar como se debe.Es por eso que estamos trabajando muy duro en eso, cuenten en que mejoraremos mucho a la hora de mover el balón hacia adelante. Hemos tenido algunos errores poco característicos. No queremos simplemente pasarlos por alto. Queremos solucionarlos, arreglarlos y volver a ponernos al corriente”.Los Raiders eran muy buenos en eso al comienzo de la temporada, anotando touchdowns en 10 de sus primeras 11 oportunidades dentro de la zona roja. Ese tipo de actuaciones han ayudado a Oakland a convertirse en el tercer equipo con el mayor puntaje en la liga, estando en su mejor temporada en años.Pero Oakland no se ha mostrado tan eficiente últimamente, anotando touchdowns en sólo 9 de sus 24 oportunidades dentro de la yarda 20 en las últimas cinco semanas, incluyendo la actuación de 2 de 11 que tuvieron en las dos semanas pasadas.“Hemos jugado con dos muy buenas defensas”, dijo Carr. “Obviamente teníamos nuestras jugadas que pudimos y debimos haber hecho y pienso que eso simplemente se resume a que no hicimos un muy buen trabajo en esos días, para ser honestos. En tercera oportunidad, nos empujaron fuera del campo y tuvimos que patear goles de campo.Lo cual es bueno, siempre se opta por anotar algunos puntos. Pero lo que queremos obviamente es poder anotar más touchdowns”.Una diferencia que se ha visto en las últimas semanas es que los Raiders han estado operando exclusivamente desde la formación escopeta o tipo pistola desde que Carr se lesionó su dedo meñique de la mano con la que lanza el balón en el tercer cuarto de una victoria sobre Carolina el 27 de noviembre.Carr no ha tomado ni un solo saque de parte del centro desde que regresó al campo habiéndose ausentado de una serie en dicho partido.

