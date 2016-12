Complace a Yelich jugar para EU

Christian Yelich llegó al Marlins Park en el 2013 cuando apenas era un novato con 21 años de edad. Y en ese mismo estadio se ha convertido en una estrella en ascenso, uniendo su nombre al de Mookie Betts como los únicos jardineros de Grandes Ligas en ganar un Guante de Oro y un Bate de Plata en las últimas tres temporadas.El Marlins Park es también el escenario donde el Equipo de los Estados Unidos arrancará su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2017 ante la selección colombiana el 10 de marzo."Cuando veía los letreros y los anuncios previo al juego en la pantalla gigante del estadio lo primero que pensaba era, 'Será algo bien divertido. Si ellos me piden que juegue, aceptaré con gusto'", relató Yelich acerca de su integración a la selección de EE.UU. "Fue entonces cuando decidí estar disponible para jugar por el equipo de los Estados Unidos".Yelich recuerda ese día de octubre cuando - mientras se encontraba descansando en su residencia en Westlake, California -recibió un mensaje de texto por parte del gerente general del equipo estadounidense, Joe Torre, mediante el cual le preguntaba al jardinero de los Peces si estaba interesado en unirse a la selección de las barras y las estrellas."Fue un momento increíble", confesó Yelich. "Esta será la primera vez que juegue para la selección de Estados Unidos. Nunca tuve la oportunidad de hacerlo en la preparatoria. Luego firmé con los Marlins y por lo tanto tampoco pude hacerlo en la universidad. Esto es algo que siempre he querido hacer".Yelich, de 25 años de edad, es un jugador ideal para la selección estadounidense por varias razones. Se trata de un elegante y habilidoso jardinero que puede cubrir tanto el jardín central como el derecho, a la vez que tiene calibre de bateador campeón con la versatilidad de ocupar cualquier puesto en el lineup."Este muchacho es un jugador de primer nivel", elogió el manager del equipo estadounidense, Jim Leyland. "Por alguna razón, parece que no recibe el crédito o notoriedad que realmente merece. Pero es un tremendo pelotero. Sabe cómo manejarse en el terreno de juego. He charlado con (el capataz de los Marlins) Don Mattingly sobre él. Todos me han hablado maravillas de él. Estoy ansioso por tenerlo en el equipo".

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.