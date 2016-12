Aprueban dueños nuevo contrato en NBA

La paz laboral en la NBA está a un paso de ratificarse, luego que los dueños de los equipos votaron ayer a favor de un contrato colectivo por siete años, que se acordó tentativamente la semana pasada.El visto bueno de los propietarios fue unánime, y se espera que los jugadores terminen de emitir su voto en los próximos días, dijeron dos personas con conocimiento directo de la situación. Ambas personas hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque ni la NBA ni el sindicato de jugadores han dado detalles sobre el proceso de votación.Los dueños de los equipos sostuvieron ayer una teleconferencia para discutir y aprobar la propuesta de contrato. Recientemente, el sindicato envió a los jugadores por correo electrónico la información sobre el contrato colectivo, y la meta es que dicho procedimiento se concrete mediante voto electrónico para el viernes, dijo a la AP una de las personas involucradas.En ambos casos, los procesos de votación parecen un mero formalismo. La semana pasada, cuando ambas partes se reunieron, no había duda de que habría los votos necesarios para ratificar el convenio.Y si la votación de los jugadores se define como está previsto, La jornada navideña, que incluye cinco partidos dominicales, podría ser más festiva de lo habitual.“Este acuerdo fue una sociedad de ambas partes y concierne a este deporte en general, a lo que fue, lo que es y a su futuro’’, dijo el miércoles a la AP Dwyane Wade, base de los Toros de Chicago.La liga y el sindicato pasaron meses trabajando en un contrato que conservara la paz laboral al menos por las próximas seis campañas. El acuerdo pone fin a cualquier temor de que las actividades de la liga se suspendieran a mediados de 2017.Cada una de las partes tendrá la capacidad de rescindir el contrato después de la temporada 2022-23, aunque técnicamente, el nuevo pacto se extiende hasta 2023-24.

