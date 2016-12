Reconstruyen su columna vertebral

La columna vertebral -defensa central, media de contención y delantera- de Bravos FC Juárez, será apuntalada con jugadores extranjeros, de cara al cada vez más próximo Clausura 2017 del Ascenso MX.Pasado el minidraft de jugadores, donde el club fronterizo adquirió a seis futbolistas nacionales, Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos, comentó que analiza las contrataciones de tres elementos no nacidos en México.“Estoy ahorita estudiando tres jugadores más, dos de seguro, pero son tres jugadores los que estamos esperando que vengan”, expresó.Navarro Garate afirmó que las negociaciones con uno de ellos ya casi están cerradas.“Viene un nigeriano, contención, el otro todavía no lo puedo pasar porque lo traigo todavía más empezado, pero viene un contención muy fuerte”, destacó.El directivo expresó que ninguno de los tres jugadores han militado en el futbol mexicano y aseguró que con estas adiciones, el equipo de Bravos estará más que bien apuntalado para la próxima campaña.“No, más que bien apuntalado. Inclusive los jugadores –mexicanos- que invitamos son jugadores con experiencia, pero que traen hambre de triunfar, como todos nosotros queremos que sea un equipo muy comprometido, de mucha dinámica. Un equipo muy aguerrido, que proponga, que vaya y venga, eso es lo que Miguel –de Jesús Fuentes- le está imprimiendo al equipo”, apuntó.Indicó que durante la pretemporada de Bravos, ha viajado varias ocasiones a Guadalajara, Jalisco.“El equipo ahí va, agarrando muy bien”, expuso.Acerca de las reacciones en su mayor parte negativas de los aficionados hacia la directiva del conjunto por los refuerzos adquiridos en Toluca, Estado de México, la semana anterior, Navarro les pidió que tengan confianza en los Bravos.“No, no es que tenga que decirle nada a la afición, simplemente de que tengan la confianza, de que estamos haciendo contrataciones de gente que tenga el compromiso. No simplemente que tengan un renombre, eso no alcanzó, no alcanza y que tengan la confianza, que nosotros somos los primeros comprometidos con nuestra afición”, externó.Navarro enfatizó que la dirigencia de los Bravos hace todo lo posible para que los resultados se vean en el terreno de juego.“Estamos haciendo todo lo necesario para que realmente, este trabajo que se hace en el draft, en la pretemporada y con los nuevos jugadores, se refleje en los resultados, el futbol es de resultados”, afirmó.Indicó que el club busca darle lo mjeor a sus aficionados.“Que tengan la confianza de que estamos haciendo las cosas para darle a nuestra afición lo mejor en los resultados y, bueno, aspirar, primero, a calificar y después, a ser campeones”, expuso.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.