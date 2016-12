Le viene bien descanso a los Coyotes

Héctor Hugo Eugui, entrenador de los Coyotes de El Paso, dijo que aunque suene muy trillado de cada semana, los Coyotes de El Paso han mejordo un mundo a pesar de llegar sin triunfos a la mitad de la temporada de la Major Arena Soccer League, en la que son el equipo debutante.“Lógicamente que uno va a hablar de lo que uno siente, lo que uno ha visto. En cuanto a resultados no hemos tenido ningún resultado, no es agradable no tener un resultado, pero lo bueno de todo esto, a lo mejor es algo muy trillado de todas las semanas, pero hemos mejorado, la verdad hemos mejorado”.El uruguayo agregó que hay situaciones puntuales dentro del equipo que no se ventilan, pero que les permiten saber que van encontrando el equilibrio y a pensar en lo que sigue después de descansar los fines de semana de Navidad y año nuevo, que serán tres partidos seguidos en casa a partir del 6 de enero cuando reciban a los Soles de Sonora, después el día 13 enfrentarán a Turlock y el 20 al Atlético Baja.“Tuvimos una charla el día de ayer (martes) y justamente hay una concientización de parte de todos, el desconocimiento de todos en el aspecto de este futbol y la falta de concentración o atención manifestada por ellos mismos de que cómo puede ser que juguemos un primer cuarto y un segundo cuarto siempre bien y cuando arranca el tercer cuarto como que dejamos de hacer eso”, dijo Eugui.Algunas de las conclusiones a las que han llegado en ese sentido es que tal vez salen a la segunda mitad de los partidos agrandados o pierden un poco la humildad, “y dicen ya con esto cumplimos y eso es una desconcentración, lo que quiere decir que en ese periodo entre los jugadores se tiene que decir que hay que seguir iguales, hay que apretar, hay que achicar, hay que no sé cuánto, todo lo que se tenga que hacer”.-¿La gira de tres partidos consecutivos del fin de semana fue tan difícil como lo esperaban?“Fue difícil, pero nosotros hicimos un bueno partido contra Turlock, fue parejo. El mejor partido lo hicimos con Ontario y nosotros creemos que también nos desfasa, quiérase o no, la jugada del gol validado que era con la mano, perfectamente visto por todos, ahí fue el 3-3 de ellos”.El tercer juego fue contra Tijuana y en opinión de Eugui ahí les afectó más el cansancio de los dos juegos anteriores y de los viajes, además de que algunos jugadores ya estaban golpeados o lastimados.Los Coyotes de El

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.